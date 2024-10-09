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"Огромные потери". В США забили тревогу из-за надвигающейся угрозы - 09.10.2024, ПРАЙМ
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"Огромные потери". В США забили тревогу из-за надвигающейся угрозы
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за надвигающейся угрозы - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за надвигающейся угрозы
Потери страховых компаний от надвигающегося на американскую Флориду урагана "Милтон" могут достигнуть 60 миллиардов долларов, что, по разным оценкам,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:08+0300
2024-10-09T14:11+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Потери страховых компаний от надвигающегося на американскую Флориду урагана "Милтон" могут достигнуть 60 миллиардов долларов, что, по разным оценкам, сопоставимо с потерями от урагана "Иэн" и "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, обрушившегося на страну в 2005 году, сообщает агентство Reuters.В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, достиг 125 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы - 60 миллиардов - составили потери страховых компаний."Потери от урагана "Милтон" для мировой страховой индустрии могут составить 60 миллиардов долларов", - передает Рейтер со ссылкой на аналитиков глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets.По данным агентства, примерно столько же США потеряли в 2022 году от удара урагана "Иэн", это были вторые по величине страховые потери от урагана за всю историю страны. Как отмечает Рейтер со ссылкой на страховую компанию Swiss Re Group, самые крупные потери подобного рода США понесли от урагана "Катрина" в 2005 году.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
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сша, ураган
Происшествия, США, ураган
14:08 09.10.2024 (обновлено: 14:11 09.10.2024)
 
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

Reuters: потери страховых в США от урагана "Милтон" могут достичь $60 млрд

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Потери страховых компаний от надвигающегося на американскую Флориду урагана "Милтон" могут достигнуть 60 миллиардов долларов, что, по разным оценкам, сопоставимо с потерями от урагана "Иэн" и "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, обрушившегося на страну в 2005 году, сообщает агентство Reuters.
В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, достиг 125 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы - 60 миллиардов - составили потери страховых компаний.
"Потери от урагана "Милтон" для мировой страховой индустрии могут составить 60 миллиардов долларов", - передает Рейтер со ссылкой на аналитиков глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets.
По данным агентства, примерно столько же США потеряли в 2022 году от удара урагана "Иэн", это были вторые по величине страховые потери от урагана за всю историю страны. Как отмечает Рейтер со ссылкой на страховую компанию Swiss Re Group, самые крупные потери подобного рода США понесли от урагана "Катрина" в 2005 году.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
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