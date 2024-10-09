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В Германии не могут оценить ущерб природе от подрыва "Северных потоков"
В Германии не могут оценить ущерб природе от подрыва "Северных потоков" - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Германии не могут оценить ущерб природе от подрыва "Северных потоков"
Министерство охраны окружающей среды ФРГ не может оценить ущерб, который был нанесен природе в результате подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:43+0300
2024-10-09T17:43+0300
2024-10-09T17:43+0300
происшествия
германия
ущерб
северный поток-2
подрыв "северных потоков"
экология
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министерство охраны окружающей среды ФРГ не может оценить ущерб, который был нанесен природе в результате подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявила в среду статс-секретарь министерства Беттина Хоффманн. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале парламента Германии.Отвечая на вопросы депутатов в бундестаге, чиновница заявила, что подрыв произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, поэтому именно эти государства являются ответственными за оценку ущерба, нанесенного окружающей среде. По словам Хоффманн, у Германии нет информации об ущербе."Разумеется, мы обменивались информацией по вопросам ущерба, но постоянного обмена информацией с этими двумя соседними государствами нет", — пояснила она. Хоффманн, отметила в результате взрывов в воду было выброшено огромное количество метана, но это не нанесло долгосрочного ущерба природе. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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германия, ущерб, северный поток-2, подрыв "северных потоков", экология
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, ущерб, Северный поток-2, подрыв "Северных потоков", экология
В Германии не могут оценить ущерб природе от подрыва "Северных потоков"
Министерство окружающей среды ФРГ не может оценить ущерб от подрыва "Севпотоков"
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министерство охраны окружающей среды ФРГ не может оценить ущерб, который был нанесен природе в результате подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявила в среду статс-секретарь министерства Беттина Хоффманн. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале парламента Германии.
Отвечая на вопросы депутатов в бундестаге, чиновница заявила, что подрыв произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, поэтому именно эти государства являются ответственными за оценку ущерба, нанесенного окружающей среде.
По словам Хоффманн, у Германии нет информации об ущербе.
"Разумеется, мы обменивались информацией по вопросам ущерба, но постоянного обмена информацией с этими двумя соседними государствами нет", — пояснила она.
Хоффманн, отметила в результате взрывов в воду было выброшено огромное количество метана, но это не нанесло долгосрочного ущерба природе.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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