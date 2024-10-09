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VK стала владельцем доли билетного оператора "Кассир.ру" - 09.10.2024, ПРАЙМ
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VK стала владельцем доли билетного оператора "Кассир.ру"
VK стала владельцем доли билетного оператора "Кассир.ру" - 09.10.2024, ПРАЙМ
VK стала владельцем доли билетного оператора "Кассир.ру"
VK стала владельцем доли в 10% в компании "Кассир.ру", крупном билетном операторе, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:55+0300
2024-10-09T13:55+0300
экономика
россия
vk
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. VK стала владельцем доли в 10% в компании "Кассир.ру", крупном билетном операторе, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующая запись была внесена в реестр 8 октября. Ранее в октябре источник на рынке сообщил РИА Новости, что компания приобрела 10% в компании "Кассир.ру" за, ориентировочно, 500 миллионов рублей. Также ранее в октябре VK приобрела долю в 20% в компании "НКС-Технологии", специализирующейся на автоматизации процесса продажи билетов. Об этом сообщали агентству в пресс-службе компании. А запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 3 октября. Кроме того, в мае VK купила 40% облачного сервиса для продажи билетов на культурно-массовые мероприятия "Интикетс". VK тогда отметила, что это позволит компании реализовать развитие "Пушкинской карты", в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов.
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россия, vk
Экономика, РОССИЯ, VK
13:55 09.10.2024
 
VK стала владельцем доли билетного оператора "Кассир.ру"

ЕГРЮЛ: VK стала владельцем 10% билетного оператора "Кассир.ру"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк11-я Неделя российского интернета RIW-2018
11-я Неделя российского интернета RIW-2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. VK стала владельцем доли в 10% в компании "Кассир.ру", крупном билетном операторе, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Соответствующая запись была внесена в реестр 8 октября.
Ранее в октябре источник на рынке сообщил РИА Новости, что компания приобрела 10% в компании "Кассир.ру" за, ориентировочно, 500 миллионов рублей.
Также ранее в октябре VK приобрела долю в 20% в компании "НКС-Технологии", специализирующейся на автоматизации процесса продажи билетов. Об этом сообщали агентству в пресс-службе компании. А запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 3 октября.
Кроме того, в мае VK купила 40% облачного сервиса для продажи билетов на культурно-массовые мероприятия "Интикетс". VK тогда отметила, что это позволит компании реализовать развитие "Пушкинской карты", в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов.
 
ЭкономикаРОССИЯVK
 
 
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