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Теряют голову от ставок: эти вклады нельзя закрывать ради более доходных

Теряют голову от ставок: эти вклады нельзя закрывать ради более доходных - 09.10.2024, ПРАЙМ

Теряют голову от ставок: эти вклады нельзя закрывать ради более доходных

На фоне повышения ставок по вкладам многие спешат забрать деньги с текущего депозита и разместить под более выгодные условия. Но это таит определенные риски,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T03:03+0300

2024-10-09T03:03+0300

2024-10-09T03:03+0300

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банковские вклады

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МОСКВА, … окт - ПРАЙМ. На фоне повышения ставок по вкладам многие спешат забрать деньги с текущего депозита и разместить под более выгодные условия. Но это таит определенные риски, например, потерю процентов за досрочное изъятие средств, рассказал агентству “Прайм” руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик.“Если срок такого вклада еще не велик (не более 3 месяцев), потеря заработанных процентов при досрочном закрытии счета может быть оправданной. Если же до окончания срока по вкладу осталось недолго, лучше подождать, поскольку текущая повышенная ставка не покроет убытки”, - советует он.Не забывайте, что максимальная доходность по сберегательному продукту может сопровождаться дополнительными условиями: подписка на пакет услуг банка, определенный уровень расходов по дебетовым картам, повышенная минимальная сумма при открытии вклада и т.п.Кроме того, наиболее привлекательные ставки зачастую предлагаются только новым клиентам для новых средств. Поэтому не стоит торопиться – нельзя принимать решение без внимательного изучения всех условий.Как альтернативу долгосрочному вкладу можно рассмотреть накопительные счета с капитализацией, в том числе с ежедневным начислением процентов. Несмотря на то, что доходность по таким продуктам ниже, а срок действия самой привлекательной ставки зачастую ограничен во времени или также может быть привязан к использованию дополнительных услуг, их условия по пополнению и снятию средств более гибкие – всегда можно сменить "хозяина" без убытков.При выборе накопительного счета важно вовремя отслеживать окончание периода применения повышенной ставки. В случае улучшения условий по другому сберегательному продукту всегда можно открыть новый накопительный счет или краткосрочный вклад.Весьма вероятно, что в октябре Банк России повысит значение ключевой ставки еще раз. В этой ситуации оптимальной стратегией будет диверсификация: ждать окончания срока старого вклада (если ждать недолго), новые сбережения аккумулировать на накопительном счете, а позже – открыть вклад.Главное – сохранять холодную голову даже при виде очень привлекательных ставок, заключил Сергейчик.

https://1prime.ru/20241007/vklady-851963766.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, банковский вклад, ставки по вкладам, банковские вклады