https://1prime.ru/20241009/vuchich-852082491.html

Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы

Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы - 09.10.2024, ПРАЙМ

Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы

Российские и сербские спецслужбы подтвердили, что президент Сербии Александр Вучич действительно находится в опасности. Об этом заявил заместитель председателя... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T15:29+0300

2024-10-09T15:29+0300

2024-10-09T15:29+0300

политика

россия

сербия

александр вучич

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские и сербские спецслужбы подтвердили, что президент Сербии Александр Вучич действительно находится в опасности. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин."Действительно существуют угрозы нашему президенту", - рассказал он в беседе с изданием "Национальная оборона".По словам Вулина, сербские спецслужбы справятся с задачей по охране президента и также подчеркнул, что президент Вучич становится препятствием для западных кругов, которым не нравится возможность проведения Сербией независимой политики.Он также указал на желание этих кругов превратить Сербию в просто территорию Европейского союза, в котором ЕС скорее является объединением территорий, а не государством.Он также указал на желание этих кругов превратить Сербию в территорию Европейского союза, в котором ее государственность отойдет на второй план.

https://1prime.ru/20240924/vuchich-851758413.html

сербия

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россия, сербия, александр вучич