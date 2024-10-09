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Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы
Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы - 09.10.2024, ПРАЙМ
Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы
Российские и сербские спецслужбы подтвердили, что президент Сербии Александр Вучич действительно находится в опасности. Об этом заявил заместитель председателя... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:29+0300
2024-10-09T15:29+0300
политика
россия
сербия
александр вучич
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские и сербские спецслужбы подтвердили, что президент Сербии Александр Вучич действительно находится в опасности. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин."Действительно существуют угрозы нашему президенту", - рассказал он в беседе с изданием "Национальная оборона".По словам Вулина, сербские спецслужбы справятся с задачей по охране президента и также подчеркнул, что президент Вучич становится препятствием для западных кругов, которым не нравится возможность проведения Сербией независимой политики.Он также указал на желание этих кругов превратить Сербию в просто территорию Европейского союза, в котором ЕС скорее является объединением территорий, а не государством.Он также указал на желание этих кругов превратить Сербию в территорию Европейского союза, в котором ее государственность отойдет на второй план.
https://1prime.ru/20240924/vuchich-851758413.html
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россия, сербия, александр вучич
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич
15:29 09.10.2024
 
Вучич находится в опасности, подтвердили российские спецслужбы

Зампред правительства Сербии Вулин: президенту Вучичу угрожает опасность

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские и сербские спецслужбы подтвердили, что президент Сербии Александр Вучич действительно находится в опасности. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин.
"Действительно существуют угрозы нашему президенту", - рассказал он в беседе с изданием "Национальная оборона".
По словам Вулина, сербские спецслужбы справятся с задачей по охране президента и также подчеркнул, что президент Вучич становится препятствием для западных кругов, которым не нравится возможность проведения Сербией независимой политики.
Он также указал на желание этих кругов превратить Сербию в просто территорию Европейского союза, в котором ЕС скорее является объединением территорий, а не государством.
Он также указал на желание этих кругов превратить Сербию в территорию Европейского союза, в котором ее государственность отойдет на второй план.
Президент Сербии Александр Вучич
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24 сентября, 22:42
 
ПолитикаРОССИЯСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
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