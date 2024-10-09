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В НСА рассказали о выплатах российским аграриям по страхованию в 2024 году

В НСА рассказали о выплатах российским аграриям по страхованию в 2024 году - 09.10.2024, ПРАЙМ

В НСА рассказали о выплатах российским аграриям по страхованию в 2024 году

Совокупные выплаты российским аграриям по страхованию в 2024 году могут составить порядка 5,5 миллиардов рублей, заявил глава Национального союза... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:42+0300

2024-10-09T21:42+0300

2024-10-09T21:42+0300

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аграрии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Совокупные выплаты российским аграриям по страхованию в 2024 году могут составить порядка 5,5 миллиардов рублей, заявил глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "У нас сегодня в целом по рынку агростраховщики России заплатили уже сельхозтоваропроизводителям более 3,1 миллиарда рублей (в 2024 году - ред.). Выплаты осуществлены порядка 30 регионам Российской Федерации, в том числе по программе ЧС 1,25 миллиарда рублей. По нашим прогнозам, оценке самой осторожной, мы выплатим аграриям порядка 5,5 миллиарда рублей", - сказал он на круглом столе "Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий" в рамках выставки "Золотая осень-24". Как указывается в презентации к выступлению, страховщики в 2023 году выплатили аграриям 5 миллиардов рублей, а максимальная сумма выплат пришлась на 2021 год, тогда они составили 5,6 миллиарда рублей. Там же указывается, что в текущем году крупнейшие выплаты уже пришлись на Волгоградскую область – не менее 611 миллионов рублей, Краснодарский край – 333 миллиона рублей и Тамбовскую область – 180 миллионов рублей. Там же указывается, что режим ЧС в агропромышленном комплексе в 2024 году был объявлен 30 раз в 27 регионах против 18 ЧС в 16 регионах в 2023 году. В 2024 году реализовалось пять погодных макрособытий, из-за которых были объявлены ЧС: заморозки в мае – 11 регионов, где уже урегулированы убытки по программе ЧС и мультириску; засуха на юге России в июне – есть выплаты по ЧС и ожидаются выплаты по мультириску; паводок и подтопление полей в июле, из-за которого был объявлен режим ЧС в Приморском крае, там также есть выплаты по ЧС и ожидаются выплаты по мультириску. Четвертый фактор – это переувлажнение почвы, которое пришлось на август-сентябрь. Тогда режим ЧС объявили в Западной Сибири и Поволжье. И там уже есть выплаты по ЧС, ожидаются выплаты по мультириску. Последний фактор – засуха в период сева озимых в Орловской, Воронежской областях и Ингушетии. Страховщики ожидают возможного затруднения страхования осенней посевной.

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россия, нса, аграрии