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Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму - 09.10.2024, ПРАЙМ
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму
Бразилия за 9 месяцев 2024 года нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа новостного агентства РИА... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T05:15+0300
2024-10-09T05:15+0300
2024-10-09T05:15+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Бразилия за 9 месяцев 2024 года нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа новостного агентства РИА Новости данных бразильской таможни. Так, за первые три квартала текущего года страна ввезла энергетических продуктов из России в 1,6 раза больше - на 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в прошлом году. Импорт также увеличился в 1,6 раза и в физическом выражении - до 7,3 миллиона тонн. Преимущественно Бразилия импортировала дизельное топливо - его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов, а также наладила поставки не предназначенных для авиации бензинов - сразу на 247,7 миллиона долларов. При этом до минимума сократились поставки нафты, необходимой для нефтехимической отрасли, ввоз же других сортов этого сырья, напротив, вырос в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов. Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Вторым по масштабам импортером за этот период стали США с 2,8 миллиарда долларов.
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россия, бразилия, нефтепродукты
Энергетика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, нефтепродукты
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму
Бразилия впервые нарастила закупки нефтепродуктов у России свыше $5 млрд
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Бразилия за 9 месяцев 2024 года нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа новостного агентства РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, за первые три квартала текущего года страна ввезла энергетических продуктов из России в 1,6 раза больше - на 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в прошлом году. Импорт также увеличился в 1,6 раза и в физическом выражении - до 7,3 миллиона тонн.
Преимущественно Бразилия импортировала дизельное топливо - его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов, а также наладила поставки не предназначенных для авиации бензинов - сразу на 247,7 миллиона долларов. При этом до минимума сократились поставки нафты, необходимой для нефтехимической отрасли, ввоз же других сортов этого сырья, напротив, вырос в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов.
Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Вторым по масштабам импортером за этот период стали США с 2,8 миллиарда долларов.
Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз