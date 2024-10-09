Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241009/zakupka-852068334.html
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму - 09.10.2024, ПРАЙМ
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму
Бразилия за 9 месяцев 2024 года нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа новостного агентства РИА... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T05:15+0300
2024-10-09T05:15+0300
энергетика
россия
бразилия
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/98/841509897_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_d761ca58af5362ff4acbf5abe7ebab38.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Бразилия за 9 месяцев 2024 года нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа новостного агентства РИА Новости данных бразильской таможни. Так, за первые три квартала текущего года страна ввезла энергетических продуктов из России в 1,6 раза больше - на 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в прошлом году. Импорт также увеличился в 1,6 раза и в физическом выражении - до 7,3 миллиона тонн. Преимущественно Бразилия импортировала дизельное топливо - его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов, а также наладила поставки не предназначенных для авиации бензинов - сразу на 247,7 миллиона долларов. При этом до минимума сократились поставки нафты, необходимой для нефтехимической отрасли, ввоз же других сортов этого сырья, напротив, вырос в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов. Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Вторым по масштабам импортером за этот период стали США с 2,8 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241004/postavki-851954919.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/98/841509897_120:0:1939:1364_1920x0_80_0_0_b8f49d79d581b69c250a7eff62b631b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, нефтепродукты
Энергетика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, нефтепродукты
05:15 09.10.2024
 
Бразилия закупила российских нефтепродуктов на рекордную сумму

Бразилия впервые нарастила закупки нефтепродуктов у России свыше $5 млрд

© CC BY 2.0 / Rafael Vianna CroffiВид на Сан-Пауло, Бразилия
Вид на Сан-Пауло, Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© CC BY 2.0 / Rafael Vianna Croffi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Бразилия за 9 месяцев 2024 года нарастила закупки нефтепродуктов из России до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа новостного агентства РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, за первые три квартала текущего года страна ввезла энергетических продуктов из России в 1,6 раза больше - на 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в прошлом году. Импорт также увеличился в 1,6 раза и в физическом выражении - до 7,3 миллиона тонн.
Преимущественно Бразилия импортировала дизельное топливо - его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов, а также наладила поставки не предназначенных для авиации бензинов - сразу на 247,7 миллиона долларов. При этом до минимума сократились поставки нафты, необходимой для нефтехимической отрасли, ввоз же других сортов этого сырья, напротив, вырос в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов.
Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Вторым по масштабам импортером за этот период стали США с 2,8 миллиарда долларов.
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз
4 октября, 06:03
 
ЭнергетикаРОССИЯБРАЗИЛИЯнефтепродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала