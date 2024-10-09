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Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России
Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России - 09.10.2024, ПРАЙМ
Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России
Профессии DevOps-инженера, дата-сайентиста и системного аналитика являются наиболее высокооплачиваемыми в России, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T05:33+0300
2024-10-09T05:33+0300
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зарплата
россия
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Профессии DevOps-инженера, дата-сайентиста и системного аналитика являются наиболее высокооплачиваемыми в России, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, собранные для РИА Новости. "DevOps-инженер, медиана предлагаемой зарплаты, в среднем по РФ - 234 400 рублей. Дата-сайентист, медиана предлагаемой зарплаты, в среднем по РФ - 213 100 рублей. Системный аналитик, медиана предлагаемой зарплаты, в среднем по РФ - 166 700 рублей", - говорится в данных. Согласно сервису, на четвертом месте топа профессий по уровню дохода находится специальность агента по недвижимости, который зарабатывает в среднем 164,3 тысячи рублей. За ним идет геодезист с медианной зарплатой в 151 тысячу рублей. При этом наибольший рост доходов по сравнению с прошлым годом произошел у водителей - они изменились на 46%, с 95,6 тысячи рублей до 139,1 тысячи рублей. Медианный заработок гейм-дизайнеров увеличился на 42% - с 80 тысяч рублей до 113,4 тысячи рублей, уточняется в данных. В топ-20 вошли представители рабочих профессий. Так, доходы сварщиков составляют 136,1 тысячи рублей, что на 25% выше прошлогодних. Токари, фрезеровщики и шлифовщики зарабатывают 126,3 тысячи рублей - их доход вырос всего на 4%, автослесари и автомеханики получают 115 тысяч рублей (плюс 36% от 2023 года), как и монтажники (плюс 30% от 2023 года).
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зарплата, россия
Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России
HeadHunter: самые высокие зарплаты в РФ у DevOps-инженеров и дата-сайентистов
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Профессии DevOps-инженера, дата-сайентиста и системного аналитика являются наиболее высокооплачиваемыми в России, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, собранные для РИА Новости.
"DevOps-инженер, медиана предлагаемой зарплаты, в среднем по РФ - 234 400 рублей. Дата-сайентист, медиана предлагаемой зарплаты, в среднем по РФ - 213 100 рублей. Системный аналитик, медиана предлагаемой зарплаты, в среднем по РФ - 166 700 рублей", - говорится в данных.
Согласно сервису, на четвертом месте топа профессий по уровню дохода находится специальность агента по недвижимости, который зарабатывает в среднем 164,3 тысячи рублей. За ним идет геодезист с медианной зарплатой в 151 тысячу рублей.
При этом наибольший рост доходов по сравнению с прошлым годом произошел у водителей - они изменились на 46%, с 95,6 тысячи рублей до 139,1 тысячи рублей. Медианный заработок гейм-дизайнеров увеличился на 42% - с 80 тысяч рублей до 113,4 тысячи рублей, уточняется в данных.
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента
В топ-20 вошли представители рабочих профессий. Так, доходы сварщиков составляют 136,1 тысячи рублей, что на 25% выше прошлогодних. Токари, фрезеровщики и шлифовщики зарабатывают 126,3 тысячи рублей - их доход вырос всего на 4%, автослесари и автомеханики получают 115 тысяч рублей (плюс 36% от 2023 года), как и монтажники (плюс 30% от 2023 года).