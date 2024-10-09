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"Аэрофлот" повысит зарплаты сотрудникам с 2025 года
"Аэрофлот" повысит зарплаты сотрудникам с 2025 года - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" повысит зарплаты сотрудникам с 2025 года
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2025-2026 годах планирует планомерное повышение заработной платы, в первую очередь пилотам, бортпроводникам и по | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:55+0300
2024-10-09T10:55+0300
2024-10-09T11:02+0300
аэрофлот
зарплата
повышение зарплаты
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2025-2026 годах планирует планомерное повышение заработной платы, в первую очередь пилотам, бортпроводникам и по инженерным специальностям, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. В среду он встречался с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. По словам Александровского, по итогам первого полугодия 2024 года средний рост затрат "Аэрофлота" на увеличение оплаты труда составил порядка 18%. "В 2025-2026 годах планируем планомерное повышение заработной платы по основным категориям специалистов, в первую очередь, конечно, мы уделяем внимание производственным специальностям. Это пилоты, бортпроводники, инженерные специальности, и, конечно, весь остальной персонал тоже будет охвачен вниманием", - сказал гендиректор "Аэрофлота". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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аэрофлот, зарплата, повышение зарплаты
Аэрофлот, зарплата, повышение зарплаты
"Аэрофлот" повысит зарплаты сотрудникам с 2025 года
Александровский: "Аэрофлот" в 2025-2026 годах планирует повышение зарплат
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2025-2026 годах планирует планомерное повышение заработной платы, в первую очередь пилотам, бортпроводникам и по инженерным специальностям, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
В среду он встречался с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. По словам Александровского, по итогам первого полугодия 2024 года средний рост затрат "Аэрофлота" на увеличение оплаты труда составил порядка 18%.
"В 2025-2026 годах планируем планомерное повышение заработной платы по основным категориям специалистов, в первую очередь, конечно, мы уделяем внимание производственным специальностям. Это пилоты, бортпроводники, инженерные специальности, и, конечно, весь остальной персонал тоже будет охвачен вниманием", - сказал гендиректор "Аэрофлота".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
В "Аэрофлоте" рассказали о значительном росте перевозок в 2024 году