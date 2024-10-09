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В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине
В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение отменить саммит по Украине, так как понял, что его никто не посетит. Таким мнением поделился... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:32+0300
2024-10-09T10:32+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение отменить саммит по Украине, так как понял, что его никто не посетит. Таким мнением поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в своем материале для Weapons and Strategy."Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах", — сказано в публикации.Брайен также добавил, что украинская армия начинает распадаться, и Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады для своей защиты.Первая конференция по Украине, которая прошла в июне в швейцарском Бюргенштоке, не имела успеха. Кремль заявил, что поиск решения украинского конфликта без участия России не имеет логики и перспектив. Единственным призывом, поддержанным всеми участниками конференции, было требование Киеву вернуть контроль над Запорожской АЭС и организовать свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, а также освободить всех военнопленных.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:32 09.10.2024
 
В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине

W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, так как никто не захотел приехать

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение отменить саммит по Украине, так как понял, что его никто не посетит. Таким мнением поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в своем материале для Weapons and Strategy.
"Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах", — сказано в публикации.
Брайен также добавил, что украинская армия начинает распадаться, и Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады для своей защиты.
Первая конференция по Украине, которая прошла в июне в швейцарском Бюргенштоке, не имела успеха. Кремль заявил, что поиск решения украинского конфликта без участия России не имеет логики и перспектив. Единственным призывом, поддержанным всеми участниками конференции, было требование Киеву вернуть контроль над Запорожской АЭС и организовать свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, а также освободить всех военнопленных.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ
09:01
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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