https://1prime.ru/20241009/zelenskiy-852073129.html

В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине

В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение отменить саммит по Украине, так как понял, что его никто не посетит. Таким мнением поделился... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:32+0300

2024-10-09T10:32+0300

2024-10-09T10:32+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение отменить саммит по Украине, так как понял, что его никто не посетит. Таким мнением поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в своем материале для Weapons and Strategy."Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах", — сказано в публикации.Брайен также добавил, что украинская армия начинает распадаться, и Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады для своей защиты.Первая конференция по Украине, которая прошла в июне в швейцарском Бюргенштоке, не имела успеха. Кремль заявил, что поиск решения украинского конфликта без участия России не имеет логики и перспектив. Единственным призывом, поддержанным всеми участниками конференции, было требование Киеву вернуть контроль над Запорожской АЭС и организовать свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, а также освободить всех военнопленных.

https://1prime.ru/20241009/podkhod-852070959.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский