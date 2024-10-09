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Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США - 09.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241009/zoloto-852087649.html
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США - 09.10.2024, ПРАЙМ
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США
Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:48+0300
2024-10-09T18:48+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,7 доллара, или на 0,09%, до 2 633,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 30,855 доллара за унцию. Позднее ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором может содержаться информация относительно ее дальнейшей монетарной политики. Решения американского регулятора сказываются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 102,81 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
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торги, золото, биржа comex, биржевые цены на золото
Экономика, Торги, золото, биржа Comex, биржевые цены на золото
18:48 09.10.2024
 
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США

Цена золота слабо снижается перед публикацией сентябрьского протокола ФРС США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,7 доллара, или на 0,09%, до 2 633,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 30,855 доллара за унцию.
Позднее ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором может содержаться информация относительно ее дальнейшей монетарной политики. Решения американского регулятора сказываются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 102,81 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании решений ФРС США
18:42
 
ЭкономикаТоргизолотобиржа Comexбиржевые цены на золото
 
 
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