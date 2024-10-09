https://1prime.ru/20241009/zoloto-852087649.html

Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США

Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США - 09.10.2024, ПРАЙМ

Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США

Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T18:48+0300

2024-10-09T18:48+0300

2024-10-09T18:48+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,7 доллара, или на 0,09%, до 2 633,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 30,855 доллара за унцию. Позднее ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором может содержаться информация относительно ее дальнейшей монетарной политики. Решения американского регулятора сказываются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 102,81 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.

https://1prime.ru/20241009/dollar-852087392.html

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торги, золото, биржа comex, биржевые цены на золото