https://1prime.ru/20241009/zoloto-852087649.html
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США - 09.10.2024, ПРАЙМ
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США
Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:48+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,7 доллара, или на 0,09%, до 2 633,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 30,855 доллара за унцию. Позднее ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором может содержаться информация относительно ее дальнейшей монетарной политики. Решения американского регулятора сказываются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 102,81 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
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торги, золото, биржа comex, биржевые цены на золото
Экономика, Торги, золото, биржа Comex, биржевые цены на золото
Цена золота слабо снижается в ожидании решений ФРС США
Цена золота слабо снижается перед публикацией сентябрьского протокола ФРС США
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в ожидании выхода протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,7 доллара, или на 0,09%, до 2 633,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83%, до 30,855 доллара за унцию.
Позднее ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором может содержаться информация относительно ее дальнейшей монетарной политики. Решения американского регулятора сказываются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других валют.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 102,81 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании решений ФРС США