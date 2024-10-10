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Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил ее влияние на экономику
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил ее влияние на экономику - 10.10.2024, ПРАЙМ
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил ее влияние на экономику
Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:40+0300
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СТАМБУЛ, 10 окт - ПРАЙМ. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более конкурентоспособными, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. По словам Сеземина, экономический эффект от проекта заметен уже сейчас; в Силифке, Ташуджу, Буюкеджели и других населённых пунктах рядом с площадкой строительства АЭС процветает бизнес: постоянно открываются новые магазины, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания, а с притоком платежеспособного населения у местных производителей, фермеров, поставщиков услуг расширяется рынок сбыта. "Опыт турецких производителей растет. Оборудование и материалы, необходимые для атомной промышленности, отличаются повышенными требованиями к качеству. Это значит, что турецкие компании становятся более конкурентоспособными на мировом рынке и могут рассчитывать на участие в проектах сооружения других атомных станций", - сообщил директор. По его словам, АЭС "Аккую" — это огромный вклад в экономику, в ВВП Турции, в развитие человеческого потенциала и инфраструктуры. "Приведу простой пример: по данным Торгово-промышленной палаты района Силифке, с начала строительства АЭС создано около 1000 новых компаний, работающих в сфере промышленности, услуг и инфраструктуры", - отметил Сеземин. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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аэс "аккую", россия, турция
Энергетика, АЭС "Аккую", РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил ее влияние на экономику
Сезёмин: АЭС "Аккую" вносит весомый вклад в турецкую экономику
СТАМБУЛ, 10 окт - ПРАЙМ. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции вносит весомый вклад в турецкую экономику, а работающие на проекте турецкие компании становятся более конкурентоспособными, сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
По словам Сеземина, экономический эффект от проекта заметен уже сейчас; в Силифке, Ташуджу, Буюкеджели и других населённых пунктах рядом с площадкой строительства АЭС процветает бизнес: постоянно открываются новые магазины, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания, а с притоком платежеспособного населения у местных производителей, фермеров, поставщиков услуг расширяется рынок сбыта.
"Опыт турецких производителей растет. Оборудование и материалы, необходимые для атомной промышленности, отличаются повышенными требованиями к качеству. Это значит, что турецкие компании становятся более конкурентоспособными на мировом рынке и могут рассчитывать на участие в проектах сооружения других атомных станций", - сообщил директор.
По его словам, АЭС "Аккую" — это огромный вклад в экономику, в ВВП Турции, в развитие человеческого потенциала и инфраструктуры.
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"Приведу простой пример: по данным Торгово-промышленной палаты района Силифке, с начала строительства АЭС создано около 1000 новых компаний, работающих в сфере промышленности, услуг и инфраструктуры", - отметил Сеземин.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").