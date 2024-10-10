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В АКИТ рассказали, как должен работать закон о цифровых платформах

В АКИТ рассказали, как должен работать закон о цифровых платформах - 10.10.2024, ПРАЙМ

В АКИТ рассказали, как должен работать закон о цифровых платформах

Закон о цифровых платформах должен содержать общие принципы и быть применим ко всем бизнес-моделям, вне зависимости от формата и размера, а остальные принципы... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T20:03+0300

2024-10-10T20:03+0300

2024-10-10T20:03+0300

экономика

россия

акит

цифровые платформы

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Закон о цифровых платформах должен содержать общие принципы и быть применим ко всем бизнес-моделям, вне зависимости от формата и размера, а остальные принципы могут быть внесены в отраслевую специфику, такое мнение высказал РИА Новости глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее четверг издание РБК сообщило, что Минэкономразвития доработало законопроект "О платформенной экономике в РФ". Так, в новой версии, министерство исключило положения о регулировании крупных посреднических цифровых платформ - ранее планировалось, что к ним будут предъявлять дополнительные требования. Также изменилось требование к условиям реализации скоропортящихся продовольственных товаров. Из пояснений Минэкономразвития к законопроекту следует, что его положения касаются только посреднических цифровых платформ, но в дальнейшем регулирование может быть дополнено мерами и для иных цифровых платформ. "Министерство ведет работу открыто с отраслью, мы участвуем в обсуждении проектируемого регулирования. В целом, мы считаем, что данный законопроект о цифровых платформах должен установить общие принципы, быть рамочным, применимым ко всем существующим бизнес-моделям, вне зависимости от формата и размера. Остальное должно быть вынесено на отраслевую специфику - в зависимости от видов деятельности, которые осуществляет платформа, чтобы не нарушать отраслевой последовательности", - сказал Соколов. Например, президент АКИТ считает, что корректировки требует положение законопроекта об обязанностях оператора - так, по его мнению, нужно законодательно закрепить обязанность площадок обеспечить технические возможности для выполнения продавцами всех обязательных к реализации товаров требований. Это необходимо, потому что работа платформ и системы прослеживаемости оперируют в цифровом поле. "В настоящий момент ожидаем доработанную версию для ознакомления по итогам прошедших дискуссий", - добавил Соколов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акит, цифровые платформы