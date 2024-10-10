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Не хватает поводов для роста - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Не хватает поводов для роста
Не хватает поводов для роста - 10.10.2024, ПРАЙМ
Не хватает поводов для роста
На рынке слабые настроения, отсутствие катализаторов препятствует развитию повышательной динамики. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,42% до 2748,81 п.,... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:17+0300
2024-10-10T08:17+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
whoosh
росстат
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852096373.jpg?1728537462
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На рынке слабые настроения, отсутствие катализаторов препятствует развитию повышательной динамики. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,42% до 2748,81 п., индекс РТС отступил на 2,27% до 893,19 п. На рынке ОФЗ без просветлений, индекс RGBI продолжает рутинно обновлять многомесячные минимумы. В среду Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ: аукцион по ОФЗ 29024 признан несостоявшимся, а в ОФЗ 29025 удалось разместить облигаций только на 5 млрд. руб.Данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее). Тем не менее о заметном улучшении данных по инфляции говорить пока не приходится.Кикшеринг Whoosh раскрыл операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Число поездок выросло на 42% и составило 126,8 млн. Общее количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) составило 213 тыс. единиц (+45%). Кроме того, ВУШ нарастил до 60 количество обслуживаемых локаций в рамках региональной экспансии и выхода на рынок Латинской Америки. Вуш продолжает активно расти, но мы не рекомендуем акции к покупке из-за значительного долга (который компания привлекает для расширения парка СИМ), часть которого скоро предстоит рефинансировать. Также видим риск обострения конкуренции на локальном рынке с крупными представителями отрасли в лице Яндекса и МТС.Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за 9 месяцев 2024 года, которые отражают замедление темпов кредитования. По сравнению с августом кредитование увеличилось на 1% до 17,3 трлн руб. (в основном за счет ипотеки). Корпоративное кредитование выросло на 2,9% до 26,6 трлн руб. Чистые процентные и комиссионные доходы продолжают расти вслед за увеличением портфеля, но вот операционные расходы увеличились на 10%, а резервы и переоценка кредитов увеличилась в 2,5 раза. Это свидетельствует о том, что банк переоценивает кредитоспособность части заемщиков. Чистая прибыль в сентябре составила 140,6 млрд руб., снизившись примерно на 1% по сравнению с предыдущими месяцами. Тем не менее по итогам года можно ожидать, что прибыль банка составит 1,6 трлн руб., что позволит рассчитывать на дивиденд в размере около 35 руб. на одну акцию каждого типа и дивидендную доходность около 13,5% по текущим котировкам.Результаты Etalon за III квартал 2024 года показывают рост продаж в абсолютном выражении по сравнению с III кварталом 2023 года на 59% до 541,9 тыс. кв. м. В денежном выражении объем продаж увеличился на 77% до 115,54 млрд руб. благодаря росту стоимости квадратного метра до 213,2 тыс. руб. (на 11% за год). Из-за высокой стоимости квартир доля продаваемого жилья по программам льготной ипотеки у застройщика было достаточно низкой, поэтому отмена государственной поддержки не отразилась сильно на результатах девелопера.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, whoosh, росстат, сбербанк
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Whoosh, Росстат, Сбербанк
08:17 10.10.2024
 

Не хватает поводов для роста

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На рынке слабые настроения, отсутствие катализаторов препятствует развитию повышательной динамики. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,42% до 2748,81 п., индекс РТС отступил на 2,27% до 893,19 п. На рынке ОФЗ без просветлений, индекс RGBI продолжает рутинно обновлять многомесячные минимумы. В среду Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ: аукцион по ОФЗ 29024 признан несостоявшимся, а в ОФЗ 29025 удалось разместить облигаций только на 5 млрд. руб.
Данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее). Тем не менее о заметном улучшении данных по инфляции говорить пока не приходится.
Кикшеринг Whoosh раскрыл операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Число поездок выросло на 42% и составило 126,8 млн. Общее количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) составило 213 тыс. единиц (+45%). Кроме того, ВУШ нарастил до 60 количество обслуживаемых локаций в рамках региональной экспансии и выхода на рынок Латинской Америки. Вуш продолжает активно расти, но мы не рекомендуем акции к покупке из-за значительного долга (который компания привлекает для расширения парка СИМ), часть которого скоро предстоит рефинансировать. Также видим риск обострения конкуренции на локальном рынке с крупными представителями отрасли в лице Яндекса и МТС.
Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за 9 месяцев 2024 года, которые отражают замедление темпов кредитования. По сравнению с августом кредитование увеличилось на 1% до 17,3 трлн руб. (в основном за счет ипотеки). Корпоративное кредитование выросло на 2,9% до 26,6 трлн руб. Чистые процентные и комиссионные доходы продолжают расти вслед за увеличением портфеля, но вот операционные расходы увеличились на 10%, а резервы и переоценка кредитов увеличилась в 2,5 раза. Это свидетельствует о том, что банк переоценивает кредитоспособность части заемщиков. Чистая прибыль в сентябре составила 140,6 млрд руб., снизившись примерно на 1% по сравнению с предыдущими месяцами. Тем не менее по итогам года можно ожидать, что прибыль банка составит 1,6 трлн руб., что позволит рассчитывать на дивиденд в размере около 35 руб. на одну акцию каждого типа и дивидендную доходность около 13,5% по текущим котировкам.
Результаты Etalon за III квартал 2024 года показывают рост продаж в абсолютном выражении по сравнению с III кварталом 2023 года на 59% до 541,9 тыс. кв. м. В денежном выражении объем продаж увеличился на 77% до 115,54 млрд руб. благодаря росту стоимости квадратного метра до 213,2 тыс. руб. (на 11% за год). Из-за высокой стоимости квартир доля продаваемого жилья по программам льготной ипотеки у застройщика было достаточно низкой, поэтому отмена государственной поддержки не отразилась сильно на результатах девелопера.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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