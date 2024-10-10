https://1prime.ru/20241010/analitika-852097165.html

"Дешевый кроссовер? Реально": эксперт назвал лучшие варианты "вторички"

"Дешевый кроссовер? Реально": эксперт назвал лучшие варианты "вторички" - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Дешевый кроссовер? Реально": эксперт назвал лучшие варианты "вторички"

На вторичном автомобильном рынке вот уже седьмой месяц подряд происходит снижение цен, при этом средняя стоимость автомобиля опустилась ниже отметки в 1,5... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:58+0300

2024-10-10T08:58+0300

2024-10-10T09:46+0300

nissan

chery

hyundai

вторичный рынок

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На вторичном автомобильном рынке вот уже седьмой месяц подряд происходит снижение цен, при этом средняя стоимость автомобиля опустилась ниже отметки в 1,5 миллиона рублей. В издании "Autonews" выяснили, какие кроссоверы можно приобрести по низкой цене.Одним из приличных вариантов эксперт отметил Nissan Qashqai 2014 года выпуска за 1 480 000 рублей. Авто оборудовано передним приводом, бензиновым двигателем на 2 литра и 144 л.с., а также всеми базовыми функциями для комфортной езды - круиз-контролем, задним парктроником, датчиками света и дождя и другими возможностями.Привлекательный "китаец" - Chery Tiggo 4 2020 года выпуска - доступен для покупки за 1 500 000 рублей. В нем установлен 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с., а также АКП. Есть также обширный функционал для удобства использования.Третьим претендентом на покупку стал кроссовер Hyundai Creta 2017 года выпуска, оснащенный двигателем на 2 литра и 150 л.с. и АКП. В функционал входит обогрев рулевого колеса, климат- и круиз-контроль и всевозможные датчики. Приобрести его можно за ту же стоимость, что и предыдущие модели.

https://1prime.ru/20241010/avto-852098114.html

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nissan, chery, hyundai, вторичный рынок