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Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире
Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире - 10.10.2024, ПРАЙМ
Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире
Бренд компании Apple вновь стал самым дорогим в мире, несмотря на небольшое снижение его стоимости, следует из ежегодного рейтинга компании Interbrand Corp. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:11+0300
2024-10-10T19:11+0300
экономика
apple
бизнес
капитализация
бренды
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Бренд компании Apple вновь стал самым дорогим в мире, несмотря на небольшое снижение его стоимости, следует из ежегодного рейтинга компании Interbrand Corp. В текущем году стоимость бренда Apple сократилась на 3% по сравнению с 2023 годом - до 488,9 миллиарда долларов. Лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих брендов по версии Interbrand компания занимает двенадцатый раз подряд. В целом пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом. Второе место занимает компания Microsoft, стоимость ее бренда за год выросла на 11% - до 352,5 миллиарда долларов. Третью позицию занял онлайн-ритейлер Amazon (298,1 миллиарда долларов, рост на 8%), четвертую - Google (291,3 миллиарда, рост на 12%), пятую - Samsung (100,8 миллиарда, рост на 10%). Шестое место занял бренд японского автопроизводителя Toyota, который увеличился в стоимости на 13% - до 72,8 миллиарда долларов. Coca-Сola и Mercedez-Benz вновь поменялись местами, заняв седьмую и восьмую позиции соответственно. Бренд сети ресторанов быстрого питания McDonald's поднялся на девятое место с 11-го, а BMW, как и в прошлом году, замыкает десятку лидеров. Компания Interbrand образована в 1974 году и специализируется на бренд-консалтинге. Компания проводит оценку брендов по собственной методике.
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apple, бизнес, капитализация, бренды
Экономика, Apple, Бизнес, капитализация, Бренды
19:11 10.10.2024
 
Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире

Interbrand: Apple стал самым дорогим брендом, несмотря на снижение стоимости

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Бренд компании Apple вновь стал самым дорогим в мире, несмотря на небольшое снижение его стоимости, следует из ежегодного рейтинга компании Interbrand Corp.
В текущем году стоимость бренда Apple сократилась на 3% по сравнению с 2023 годом - до 488,9 миллиарда долларов. Лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих брендов по версии Interbrand компания занимает двенадцатый раз подряд.
В целом пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом. Второе место занимает компания Microsoft, стоимость ее бренда за год выросла на 11% - до 352,5 миллиарда долларов. Третью позицию занял онлайн-ритейлер Amazon (298,1 миллиарда долларов, рост на 8%), четвертую - Google (291,3 миллиарда, рост на 12%), пятую - Samsung (100,8 миллиарда, рост на 10%).
Шестое место занял бренд японского автопроизводителя Toyota, который увеличился в стоимости на 13% - до 72,8 миллиарда долларов. Coca-Сola и Mercedez-Benz вновь поменялись местами, заняв седьмую и восьмую позиции соответственно. Бренд сети ресторанов быстрого питания McDonald's поднялся на девятое место с 11-го, а BMW, как и в прошлом году, замыкает десятку лидеров.
Компания Interbrand образована в 1974 году и специализируется на бренд-консалтинге. Компания проводит оценку брендов по собственной методике.
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