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Суд арестовал имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании
Суд арестовал имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании - 10.10.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании
На имущество бывшего руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей. Об | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:11+0300
2024-10-10T11:11+0300
2024-10-10T11:11+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На имущество бывшего руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в ГВСУ СК России."В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей", - сказано в сообщении ведомства.Вместе с ним, следствие расследует дело против Максима Головкова и Дмитрия Сюртукова, начальников других строительных подразделений этой компании. Всем им предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.В период с августа 2021 года по февраль 2023 года генеральный директор компании передал взятку представителю своей компании за одобрение заявок на авансирование работ и непринятие мер в случае несоответствия требованиям строительства. В результате строительная компания получила незаслуженный аванс. Все трое были арестованы судом в Москве.
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россия, ск, имущество
Суд арестовал имущество экс-главы департамента Военно-строительной компании
Суд арестовал имущество экс-сотрудника Военно-строительной компании Горского
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На имущество бывшего руководителя департамента строительства "Военно-строительной компании" Сергея Горского наложен арест на сумму более 29 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости заявили в ГВСУ СК России.
"В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей", - сказано в сообщении ведомства.
Вместе с ним, следствие расследует дело против Максима Головкова и Дмитрия Сюртукова, начальников других строительных подразделений этой компании. Всем им предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
В период с августа 2021 года по февраль 2023 года генеральный директор компании передал взятку представителю своей компании за одобрение заявок на авансирование работ и непринятие мер в случае несоответствия требованиям строительства. В результате строительная компания получила незаслуженный аванс. Все трое были арестованы судом в Москве.
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