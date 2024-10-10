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Эксперт рассказал, где будет востребована ОС "Аврора" - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241010/avrora-852112542.html
Эксперт рассказал, где будет востребована ОС "Аврора"
Эксперт рассказал, где будет востребована ОС "Аврора" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где будет востребована ОС "Аврора"
Операционная система "Аврора", в которую будет добавлен гибридный режим работы - то есть возможность подключать мобильное устройство к монитору, мышке и... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:00+0300
2024-10-10T19:01+0300
экономика
россия
ос "аврора"
бизнес
госсектор
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Операционная система "Аврора", в которую будет добавлен гибридный режим работы - то есть возможность подключать мобильное устройство к монитору, мышке и клавиатуре - будет востребована как в корпоративной, так и в государственной сферах, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Гибридный режим, он действительно подразумевает работу как с компьютером. Эта разработка будет расширяться на Aurora 5.2, которая появится в будущем году... Потенциал очень большой, потому что это мобильное рабочее место, когда смартфон или планшет можно превратить, де-факто, в компьютер. И на рынке корпоративного использования, корпоративных систем, государственных систем такая разработка, как гибридное рабочее место, будет востребовано", - сказал Муртазин. Он также отметил, что такой режим работы может поднять популярность "Авроры". Разработчик отечественной операционной системы компания "Открытая мобильная платформа" (ОМС) представил гибридный режим работы, который появится на ОС "Аврора". Как рассказали агентству в пресс-службе ОМП, такой режим подразумевает, что планшет или смартфон можно подключить к монитору, клавиатуре и мышке, а приложения будут свободно мигрировать между планшетом и монитором. Разработка началась в этом году. "Ростелеком", головная компания ОМП, инвестирует в проект 500 миллионов рублей - он планирует перевести более 100 тысяч сотрудников на такое гибридное рабочее место к 2028 году. "К такому продукту проявляют интерес крупные организации, такие как банки для своих сотрудников в офисах. Пилотирование с партнерами и сбор обратной связи для улучшения продукта также уже идёт", - добавили в ОМП.
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россия, ос "аврора", бизнес, госсектор
Экономика, РОССИЯ, ОС "Аврора", Бизнес, Госсектор
19:00 10.10.2024 (обновлено: 19:01 10.10.2024)
 
Эксперт рассказал, где будет востребована ОС "Аврора"

Муртазин: ОС "Аврора" с подключением к экрану потребуется бизнесу и в госсфере

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛоготип ОС "Аврора"
Логотип ОС Аврора - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Операционная система "Аврора", в которую будет добавлен гибридный режим работы - то есть возможность подключать мобильное устройство к монитору, мышке и клавиатуре - будет востребована как в корпоративной, так и в государственной сферах, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Гибридный режим, он действительно подразумевает работу как с компьютером. Эта разработка будет расширяться на Aurora 5.2, которая появится в будущем году... Потенциал очень большой, потому что это мобильное рабочее место, когда смартфон или планшет можно превратить, де-факто, в компьютер. И на рынке корпоративного использования, корпоративных систем, государственных систем такая разработка, как гибридное рабочее место, будет востребовано", - сказал Муртазин.
Он также отметил, что такой режим работы может поднять популярность "Авроры".
Разработчик отечественной операционной системы компания "Открытая мобильная платформа" (ОМС) представил гибридный режим работы, который появится на ОС "Аврора". Как рассказали агентству в пресс-службе ОМП, такой режим подразумевает, что планшет или смартфон можно подключить к монитору, клавиатуре и мышке, а приложения будут свободно мигрировать между планшетом и монитором. Разработка началась в этом году.
"Ростелеком", головная компания ОМП, инвестирует в проект 500 миллионов рублей - он планирует перевести более 100 тысяч сотрудников на такое гибридное рабочее место к 2028 году. "К такому продукту проявляют интерес крупные организации, такие как банки для своих сотрудников в офисах. Пилотирование с партнерами и сбор обратной связи для улучшения продукта также уже идёт", - добавили в ОМП.
Баннер российской операционной системы Аврора - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
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