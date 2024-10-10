https://1prime.ru/20241010/avtodor-852104573.html

"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров

"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров

Потребности в транспондерах для проезда по платным дорогам "Автодора" в 2025 году планируется полностью закрыть российскими производителями, сообщила компания в | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T13:32+0300

2024-10-10T13:32+0300

2024-10-10T13:32+0300

экономика

россия

автодор

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/12/840561237_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_aee4606427d21c69ad749632f4ed4d69.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Потребности в транспондерах для проезда по платным дорогам "Автодора" в 2025 году планируется полностью закрыть российскими производителями, сообщила компания в своем Telegram-канале. Транспондер представляет из себя небольшое электронное устройство, которое напоминает коробочку спичечного коробка. Он позволяет проезжать пункты взимания платы на платных трассах почти без остановки. "В 2025 году потребность в транспондерах для проезда по дорогам "Автодора" планируется полностью закрыть отечественными производителями. В период с 2012 по 2022 годы государственная компания находилась в стопроцентной импортной зависимости от поставщиков оборудования из Западной Европы, что негативно сказывалось на развитии отечественного оборудования, применяемого в дорожной инфраструктуре", – говорится в сообщении. В компании напомнили, что в ноябре 2022 года была утверждена программа, направленная на развитие и расширение числа российских поставщиков для госкомпании "Автодор". Главной задачей программы стало избавление от зарубежной зависимости и развитие производства российского оборудования и программного обеспечения. В компании отметили, что средняя годовая потребность в отечественных транспондерах составляет более 500 тысяч штук. "Планируется, что уже в 2025 году поставки транспондеров отечественного производства будут осуществляться в стопроцентном объеме, а к 2027 году будет полностью закрыта потребность и в отечественных антеннах RSU", - заключили в "Автодоре".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автодор