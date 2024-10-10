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"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров - 10.10.2024, ПРАЙМ
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"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров
"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров
Потребности в транспондерах для проезда по платным дорогам "Автодора" в 2025 году планируется полностью закрыть российскими производителями, сообщила компания в | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:32+0300
2024-10-10T13:32+0300
экономика
россия
автодор
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Потребности в транспондерах для проезда по платным дорогам "Автодора" в 2025 году планируется полностью закрыть российскими производителями, сообщила компания в своем Telegram-канале. Транспондер представляет из себя небольшое электронное устройство, которое напоминает коробочку спичечного коробка. Он позволяет проезжать пункты взимания платы на платных трассах почти без остановки. "В 2025 году потребность в транспондерах для проезда по дорогам "Автодора" планируется полностью закрыть отечественными производителями. В период с 2012 по 2022 годы государственная компания находилась в стопроцентной импортной зависимости от поставщиков оборудования из Западной Европы, что негативно сказывалось на развитии отечественного оборудования, применяемого в дорожной инфраструктуре", – говорится в сообщении. В компании напомнили, что в ноябре 2022 года была утверждена программа, направленная на развитие и расширение числа российских поставщиков для госкомпании "Автодор". Главной задачей программы стало избавление от зарубежной зависимости и развитие производства российского оборудования и программного обеспечения. В компании отметили, что средняя годовая потребность в отечественных транспондерах составляет более 500 тысяч штук. "Планируется, что уже в 2025 году поставки транспондеров отечественного производства будут осуществляться в стопроцентном объеме, а к 2027 году будет полностью закрыта потребность и в отечественных антеннах RSU", - заключили в "Автодоре".
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россия, автодор
Экономика, РОССИЯ, Автодор
13:32 10.10.2024
 
"Автодор" рассказал об отечественном производстве транспондеров

Производители РФ закроют потребности в транспондерах для дорог "Автодора"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМост
Мост - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Потребности в транспондерах для проезда по платным дорогам "Автодора" в 2025 году планируется полностью закрыть российскими производителями, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Транспондер представляет из себя небольшое электронное устройство, которое напоминает коробочку спичечного коробка. Он позволяет проезжать пункты взимания платы на платных трассах почти без остановки.
"В 2025 году потребность в транспондерах для проезда по дорогам "Автодора" планируется полностью закрыть отечественными производителями. В период с 2012 по 2022 годы государственная компания находилась в стопроцентной импортной зависимости от поставщиков оборудования из Западной Европы, что негативно сказывалось на развитии отечественного оборудования, применяемого в дорожной инфраструктуре", – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что в ноябре 2022 года была утверждена программа, направленная на развитие и расширение числа российских поставщиков для госкомпании "Автодор". Главной задачей программы стало избавление от зарубежной зависимости и развитие производства российского оборудования и программного обеспечения.
В компании отметили, что средняя годовая потребность в отечественных транспондерах составляет более 500 тысяч штук. "Планируется, что уже в 2025 году поставки транспондеров отечественного производства будут осуществляться в стопроцентном объеме, а к 2027 году будет полностью закрыта потребность и в отечественных антеннах RSU", - заключили в "Автодоре".
 
ЭкономикаРОССИЯАвтодор
 
 
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