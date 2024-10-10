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Суд приостановил дело о банкротстве экс-президента "Открытие Холдинга" - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Суд приостановил дело о банкротстве экс-президента "Открытие Холдинга"
Суд приостановил дело о банкротстве экс-президента "Открытие Холдинга" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Суд приостановил дело о банкротстве экс-президента "Открытие Холдинга"
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна приостановил рассмотрение требования к нему, предъявленного... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:28+0300
2024-10-10T10:28+0300
открытие холдинг
суд
банкротство
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МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна приостановил рассмотрение требования к нему, предъявленного "Открытие Холдингом", бывшим основным акционером "Открытия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", требование основано на заявлении о привлечении Аганбегяна к субсидиарной ответственности по долгам "Открытие Холдинга", которое еще не рассмотрено, и в любом случае размер ответственности будет определен по завершении банкротства "Открытие Холдинга". Суд приостановил рассмотрение требования до установления его размера. В деле о банкротстве "Открытие Холдинга" Аганбегян выступает одним из 18 ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, оцениваемым примерно в 1 триллион рублей. В том деле арестованы активы, в том числе деньги, в пределах около 916,2 миллиарда рублей шестерых ответчиков, включая Аганбегяна. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Аганбегяна арбитражный суд Москвы ввел в сентябре по заявлению банка "Траст". Заседание, на котором рассматривалась обоснованность заявления "Траста", проходило в закрытом режиме. На предварительных слушаниях в июле суд удовлетворил соответствующие ходатайства заявителя и должника. Представитель Аганбегяна сообщил тогда, что требования "Траста" основаны на решении суда по делу о взыскании с шести бывших контролирующих лиц "Открытия" в пользу этого банка более 289,5 миллиарда рублей убытков, которое тоже слушалось за закрытыми дверями. Аганбегян в том процессе в 2022 году заключил мировое соглашение с истцами – ЦБ РФ и "Открытием", – по которому обязался выплачивать половину своих ежемесячных доходов. По словам юриста "Траста", должник нарушил условия соглашения, скрыв имущество, записанное на супругу, поэтому банк подал на банкротство. В 2023 году права взыскателя перешли от "Открытия" к "Трасту". Соответственно, в деле о банкротстве ему могли быть предъявлены требования "Траста" в размере более 289,5 миллиарда рублей за вычетом выплаченных по мировому соглашению сумм.
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открытие холдинг, суд, банкротство
Открытие Холдинг, суд, банкротство
10:28 10.10.2024
 
Суд приостановил дело о банкротстве экс-президента "Открытие Холдинга"

Суд приостановил рассмотрение требования "Открытие Холдинга" к Рубену Аганбегяну

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у отделения банка "Открытие"
Мужчина у отделения банка Открытие - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна приостановил рассмотрение требования к нему, предъявленного "Открытие Холдингом", бывшим основным акционером "Открытия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", требование основано на заявлении о привлечении Аганбегяна к субсидиарной ответственности по долгам "Открытие Холдинга", которое еще не рассмотрено, и в любом случае размер ответственности будет определен по завершении банкротства "Открытие Холдинга". Суд приостановил рассмотрение требования до установления его размера.
В деле о банкротстве "Открытие Холдинга" Аганбегян выступает одним из 18 ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, оцениваемым примерно в 1 триллион рублей. В том деле арестованы активы, в том числе деньги, в пределах около 916,2 миллиарда рублей шестерых ответчиков, включая Аганбегяна.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Аганбегяна арбитражный суд Москвы ввел в сентябре по заявлению банка "Траст". Заседание, на котором рассматривалась обоснованность заявления "Траста", проходило в закрытом режиме. На предварительных слушаниях в июле суд удовлетворил соответствующие ходатайства заявителя и должника.
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Представитель Аганбегяна сообщил тогда, что требования "Траста" основаны на решении суда по делу о взыскании с шести бывших контролирующих лиц "Открытия" в пользу этого банка более 289,5 миллиарда рублей убытков, которое тоже слушалось за закрытыми дверями.
Аганбегян в том процессе в 2022 году заключил мировое соглашение с истцами – ЦБ РФ и "Открытием", – по которому обязался выплачивать половину своих ежемесячных доходов. По словам юриста "Траста", должник нарушил условия соглашения, скрыв имущество, записанное на супругу, поэтому банк подал на банкротство. В 2023 году права взыскателя перешли от "Открытия" к "Трасту". Соответственно, в деле о банкротстве ему могли быть предъявлены требования "Траста" в размере более 289,5 миллиарда рублей за вычетом выплаченных по мировому соглашению сумм.
 
Открытие Холдингсудбанкротство
 
 
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