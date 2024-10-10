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"Газпром" подписал документы по развитию сотрудничества с Белоруссией

"Газпром" подписал документы по развитию сотрудничества с Белоруссией - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Газпром" подписал документы по развитию сотрудничества с Белоруссией

"Газпром" подписал ряд документов по развитию сотрудничества с правительством Белоруссии и промышленными предприятиями страны в рамках Петербургского... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T18:23+0300

2024-10-10T18:23+0300

2024-10-10T18:23+0300

энергетика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Газпром" подписал ряд документов по развитию сотрудничества с правительством Белоруссии и промышленными предприятиями страны в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2024), сообщила пресс-служба компании. "ПМГФ-2024: подписаны документы по развитию сотрудничества между "Газпромом", Правительством Беларуси и промышленными белорусскими предприятиями", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на разработку и освоение выпуска высокотехнологичной и импортозамещающей продукции белорусских производителей для нужд "Газпрома". Также Миллер, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны проработают вопросы производства, поставки и обслуживания оборудования белорусских предприятий для реализации проектов газификации на территории Ленинградской области. Кроме того, "Газпром гелий сервис" и "Маз" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - подписали соглашение о намерениях. Компании изучат перспективы совместной работы при поставках сжиженного природного газа для нужд автомобильного завода. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

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россия, белоруссия, газпром, сотрудничество