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НПФ "Благосостояние" подвел итоги деятельности за три квартала 2024 года

НПФ "Благосостояние" подвел итоги деятельности за три квартала 2024 года - 10.10.2024, ПРАЙМ

НПФ "Благосостояние" подвел итоги деятельности за три квартала 2024 года

НПФ "Благосостояние" подвел итоги деятельности за три квартала 2024 года. С января по сентябрь фонд выплатил клиентам негосударственные пенсии на сумму 15,8... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T12:12+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. НПФ "Благосостояние" подвел итоги деятельности за три квартала 2024 года. С января по сентябрь фонд выплатил клиентам негосударственные пенсии на сумму 15,8 млрд рублей. Таким образом, общий объем выплат пенсионерам за 28 лет работы фонда достиг 243,8 млрд рублей.За девять месяцев текущего года фондом назначена 9 761 негосударственная пенсия. В настоящее время ежемесячные выплаты от фонда получают свыше 360 тыс. клиентов. По этому показателю НПФ "Благосостояние" является лидером среди российских НПФ, согласно опубликованным Банком России показателям деятельности негосударственных пенсионных фондов на 30.06.2024. Всего с начала деятельности фонд оформил более 574 тыс. негосударственных пенсий.НПФ "Благосостояние"– один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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