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Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться
Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться - 10.10.2024, ПРАЙМ
Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться
Количество участников саммита БРИКС в Казани еще может увеличиться. Об этом рассказал в ходе брифинга в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:32+0300
2024-10-10T15:32+0300
политика
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Количество участников саммита БРИКС в Казани еще может увеличиться. Об этом рассказал в ходе брифинга в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что участие в саммите подтвердили уже 32 государства. При этом Ушаков отметил, что время еще остается и выразил надежду, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими странами. Он также добавил, что Москва считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, так как у нее есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к категории государство-партнер.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
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россия, брикс
Политика, РОССИЯ, БРИКС
15:32 10.10.2024
 
Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться

Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Количество участников саммита БРИКС в Казани еще может увеличиться. Об этом рассказал в ходе брифинга в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил, что участие в саммите подтвердили уже 32 государства. При этом Ушаков отметил, что время еще остается и выразил надежду, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими странами. Он также добавил, что Москва считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, так как у нее есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к категории государство-партнер.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
 
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