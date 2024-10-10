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Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября
Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября - 10.10.2024, ПРАЙМ
Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября
Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября. Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:58+0300
2024-10-10T15:58+0300
политика
россия
брикс
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября. Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.По его словам, это очень масштабное мероприятие является составной частью саммита БРИКС и в нем будут участвовать представители бизнеса, деловых кругов и официальные представители стран объединения.Ушаков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме, а лидеры нескольких государств направят видеообращения к участникам мероприятия.Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
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россия, брикс
Политика, РОССИЯ, БРИКС
15:58 10.10.2024
 
Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября

Ушаков: деловой форум БРИКС состоится в Москве 18 октября

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября. Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, это очень масштабное мероприятие является составной частью саммита БРИКС и в нем будут участвовать представители бизнеса, деловых кругов и официальные представители стран объединения.
Ушаков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме, а лидеры нескольких государств направят видеообращения к участникам мероприятия.
Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.
 
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