https://1prime.ru/20241010/briks-852107710.html

Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября

Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября - 10.10.2024, ПРАЙМ

Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября

Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября. Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:58+0300

2024-10-10T15:58+0300

2024-10-10T15:58+0300

политика

россия

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84156/39/841563955_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_9ba19a46061f340d394a3d2e671edd1e.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября. Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.По его словам, это очень масштабное мероприятие является составной частью саммита БРИКС и в нем будут участвовать представители бизнеса, деловых кругов и официальные представители стран объединения.Ушаков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме, а лидеры нескольких государств направят видеообращения к участникам мероприятия.Председательство РФ в БРИКС в текущем году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Он должен пройти в Казани с 22 по 24 октября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс