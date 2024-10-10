https://1prime.ru/20241010/davlenie-852103549.html
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - 10.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:11+0300
2024-10-10T13:11+0300
2024-10-10T13:23+0300
энергетика
россия
венгрия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_df2e97165ba6dc0a9f3e2eb358d21475.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках пленарной сессии Петербургского международного газового форума."Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - отметил дипломат.По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, Будапешт заинтересован в сохранении энергетического партнерства с Москвой.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
https://1prime.ru/20241008/gaz-852065977.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ffe540520f37b6aae4b5a00a30933576.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
Сийярто: на Венгрию давят из-за энергетического сотрудничества с Россией
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
"Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - отметил дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, Будапешт заинтересован в сохранении энергетического партнерства с Москвой.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину