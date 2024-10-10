https://1prime.ru/20241010/davlenie-852103549.html

Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией

Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - 10.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией

На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T13:11+0300

2024-10-10T13:11+0300

2024-10-10T13:23+0300

энергетика

россия

венгрия

газ

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках пленарной сессии Петербургского международного газового форума."Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - отметил дипломат.По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, Будапешт заинтересован в сохранении энергетического партнерства с Москвой.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.

https://1prime.ru/20241008/gaz-852065977.html

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россия, венгрия, газ