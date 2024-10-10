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Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - 10.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:11+0300
2024-10-10T13:23+0300
энергетика
россия
венгрия
газ
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках пленарной сессии Петербургского международного газового форума."Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - отметил дипломат.По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, Будапешт заинтересован в сохранении энергетического партнерства с Москвой.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
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россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
13:11 10.10.2024 (обновлено: 13:23 10.10.2024)
 
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией

Сийярто: на Венгрию давят из-за энергетического сотрудничества с Россией

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. На Венгрию оказывается давление с целью заставить ее прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в рамках пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
"Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - отметил дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, Будапешт заинтересован в сохранении энергетического партнерства с Москвой.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину
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ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯГаз
 
 
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