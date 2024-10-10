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Мошенники начали пугать россиян выдуманными делами о дискредитации армии

Мошенники начали пугать россиян выдуманными делами о дискредитации армии - 10.10.2024, ПРАЙМ

Мошенники начали пугать россиян выдуманными делами о дискредитации армии

Мошенники нашли новую схему по обману россиян - они якобы возбуждают уголовные дела по факту дискредитации армии, рассказали в пресс-службе РАНХиГС, сославшись... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:27+0300

2024-10-10T09:27+0300

2024-10-10T09:28+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мошенники нашли новую схему по обману россиян - они якобы возбуждают уголовные дела по факту дискредитации армии, рассказали в пресс-службе РАНХиГС, сославшись на экспертов."Эксперты проекта "Антимошенник" Президентской академии отмечают резкий всплеск мошеннических рассылок от лица сотрудников силовых ведомств на личные аккаунты граждан", - следует из заявления.При этом эксперты отметили, что мошенники и раньше использовали похожую схему, однако направляли письма исключительно на корпоративную почту. Теперь же целью злоумышленников стали личные почтовые адреса.Модератор проекта "Антимошенник" Ирина Смирнова уточнила: "Используемые персональные данные свидетельствуют о том, что украинскими колл-центрами накоплен значительный объем информации об отдельных россиянах и созданы их цифровые досье, которые неустанно расширяются".Так, мошенники выбирают жертву и отправляют письмо от якобы сотрудников правоохранительных органов. В нем злоумышленники прикрепляют поддельный "скан" постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией ВС России, а также вменяют обвинение в распространении фейков об армии и спонсировании украинских военных. При этом в письме указываются точные персональные данные получателя.Эксперты объяснили: если жертва поддается на уловку и выходит на связь с мошенниками, ей предлагают перевести средства "для решения вопроса". Помимо этого, под влиянием испуга жертва может выдать пароли к Госуслугам или банковским аккаунтам.

https://1prime.ru/20241006/moshenniki-852017470.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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