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Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord
Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord - 10.10.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord
Роскомнадзор не наблюдает оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T17:27+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не наблюдает оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве. "Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сообщили изданию в ведомстве.Ранее 8 октября Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер на территории России в связи с нарушением требований законодательства страны.Ранее в Государственной Думе заявили, что блокировка мессенджера Discord обусловлена нарушениями закона, такими как продажа наркотиков, пропаганда ЛГБТ-движения*, и вербовка подростков для совершения терактов.
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россия, роскомнадзор
Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord
РКН: для разблокировки Discord нет оснований, сервис заблокирован
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не наблюдает оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.
"Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сообщили изданию в ведомстве.
Ранее 8 октября Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер на территории России в связи с нарушением требований законодательства страны.
Ранее в Государственной Думе заявили, что блокировка мессенджера Discord обусловлена нарушениями закона, такими как продажа наркотиков, пропаганда ЛГБТ-движения*, и вербовка подростков для совершения терактов.