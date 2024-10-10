https://1prime.ru/20241010/discord-852109539.html

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord - 10.10.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord

Роскомнадзор не наблюдает оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:27+0300

2024-10-10T17:27+0300

2024-10-10T17:27+0300

россия

роскомнадзор

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор не наблюдает оснований для разблокировки мессенджера Discord, сервис заблокирован на территории России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве. "Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сообщили изданию в ведомстве.Ранее 8 октября Роскомнадзор принял решение заблокировать мессенджер на территории России в связи с нарушением требований законодательства страны.Ранее в Государственной Думе заявили, что блокировка мессенджера Discord обусловлена нарушениями закона, такими как продажа наркотиков, пропаганда ЛГБТ-движения*, и вербовка подростков для совершения терактов.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор