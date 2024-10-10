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Исследование: почти четверть россиян ожидают роста зарплат в конце года

Исследование: почти четверть россиян ожидают роста зарплат в конце года - 10.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: почти четверть россиян ожидают роста зарплат в конце года

Почти четверть жителей России (23%) ожидают повышения заработной платы в четвертом квартале года, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру",... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T06:43+0300

2024-10-10T06:43+0300

2024-10-10T06:43+0300

зарплата

россия

повышение зарплаты

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Почти четверть жителей России (23%) ожидают повышения заработной платы в четвертом квартале года, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", подготовленное для РИА Новости. "Двадцать три процента опрошенных россиян ожидают роста дохода в четвертом квартале 2024 года. Сорок четыре процента не думают, что такое случится. Треть участников опроса не могут однозначно ответить", - говорится в исследовании. Согласно опросу, в среднем россияне ожидают получать 103 тысячи рублей. Запросы мужчин чуть выше: 116 тысяч рублей против 91 тысячи рублей у женщин. При этом 49% рассчитывают на повышение зарплаты на текущей работе. Двадцать восемь процентов респондентов собираются подрабатывать, а почти четверть (24%) - менять место работы. "Еще 23% опрошенных видят перспективу в росте процентов по вкладам, 8% займутся инвестициями. Помимо этого, 7% участников исследования намерены монетизировать свои увлечения, а 2% получат прибавку к доходам от сдачи недвижимости. Среди других вариантов респонденты часто упоминали получение подарков и премии", - уточняется в аналитике. В исследовании, которое проводилось с 18 по 30 сентября, поучаствовали 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

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зарплата, россия, повышение зарплаты