https://1prime.ru/20241010/dollar-852074814.html

Произойдет в любой момент: что подготовил доллар на конец года

Произойдет в любой момент: что подготовил доллар на конец года - 10.10.2024, ПРАЙМ

Произойдет в любой момент: что подготовил доллар на конец года

Курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 100 рублей в любой момент, хотя это не базовый сценарий, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T03:03+0300

2024-10-10T03:03+0300

2024-10-10T03:03+0300

экономика

россия

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 100 рублей в любой момент, хотя это не базовый сценарий, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Мы полагаем, что такой вариант развития событий на валютном рынке до конца года возможен, хотя этот сценарий для нас не является базовым. Скорее всего, рост курса доллара до 100 руб. возможно, если произойдет какое-либо неожиданное для рынка негативное событие ("черный лебедь"), о котором мы пока не знаем.Это может быть обострение конфликта на Ближнем Востоке, новые санкции против российской экономики либо ещё какое-то событие. Мы бы также не исключали какого-либо несчастного случая или происшествия с одним из кандидатов в президенты США, тогда мировые рынки будут напуганы, и весь мир побежит в доллар.Но если экстраординарных событий не произойдет, то доллар может вырасти до 100 руб. из-за повышенного спроса импортёров на иностранную валюту в условиях, когда платежи за рубеж в рублях, даже там, где их принимали, становится осуществлять всё сложнее и сложнее.Так что доллар может вырасти до 100 руб. в любой момент, хотя наиболее вероятным временем такого роста "американца" мы считаем декабрь. Возможно также, что если цена нефти из-за ближневосточного конфликта взлетит до $100 за баррель и выше до декабря текущего года, то в декабре Минфин может резко увеличить покупки иностранной валюты, а так как в конце года спрос на валюту растёт, возможно кратковременное ослабление рубля до 100 руб. за доллар.Полагаем, что с мнением экспертов согласиться можно. В среднем мы ожидаем, что до конца года доллар будет колебаться в рамках 87-97 руб.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доллар