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На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане

На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане - 10.10.2024, ПРАЙМ

На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил главе ЕК Урсуле вон дер Ляйен о том, что она замечена в коррупции, в ответ на ее критические замечания в сторону... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T07:06+0300

2024-10-10T07:06+0300

2024-10-10T07:06+0300

политика

урсула фон дер ляйен

ек

виктор орбан

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз напомнил главе ЕК Урсуле вон дер Ляйен о том, что она замечена в коррупции, в ответ на ее критические замечания в сторону венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети X."Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в "свободный ЕС", — возмутился эксперт.Ранее фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте раскритиковала действия, предпринимаемые Виктором Орбаном, по достижению мира между Киевом и Москвой. Она также подчеркнула, что сообщество намерено и дальше спонсировать Украину.

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урсула фон дер ляйен, ек, виктор орбан