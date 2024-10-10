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На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане
На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане - 10.10.2024, ПРАЙМ
На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане
Ирландский журналист Чей Боуз напомнил главе ЕК Урсуле вон дер Ляйен о том, что она замечена в коррупции, в ответ на ее критические замечания в сторону... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T07:06+0300
2024-10-10T07:06+0300
2024-10-10T07:06+0300
политика
урсула фон дер ляйен
ек
виктор орбан
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз напомнил главе ЕК Урсуле вон дер Ляйен о том, что она замечена в коррупции, в ответ на ее критические замечания в сторону венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети X."Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в "свободный ЕС", — возмутился эксперт.Ранее фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте раскритиковала действия, предпринимаемые Виктором Орбаном, по достижению мира между Киевом и Москвой. Она также подчеркнула, что сообщество намерено и дальше спонсировать Украину.
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урсула фон дер ляйен, ек, виктор орбан
Политика, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, Виктор Орбан
На Западе жестко ответили фон дер Ляйен на ее слова об Орбане
Боуз напомнил о коррумпированной сущности фон дер Ляйен после ее слов об Орбане
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз напомнил главе ЕК Урсуле вон дер Ляйен о том, что она замечена в коррупции, в ответ на ее критические замечания в сторону венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети X.
"Неизбранный коррумпированный бюрократ нападает на демократически избранного лидера суверенного государства. Добро пожаловать в "свободный ЕС", — возмутился эксперт.
Ранее фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте раскритиковала действия, предпринимаемые Виктором Орбаном, по достижению мира между Киевом и Москвой. Она также подчеркнула, что сообщество намерено и дальше спонсировать Украину.
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