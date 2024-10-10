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ФНС ликвидировала фирму белорусского рэпера

ФНС ликвидировала фирму белорусского рэпера - 10.10.2024, ПРАЙМ

ФНС ликвидировала фирму белорусского рэпера

ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T10:25+0300

2024-10-10T10:25+0300

2024-10-10T10:25+0300

фнс

егрюл

ликвидация

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46 по городу Москве, говорится в данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - сообщается в системе. Там уточняется, что решение было принято 7 октября этого года. Компания, помимо Пархоменко, который владеет ею на 51%, или 5,1 тысячи рублей, на остальные 49%, или 4,9 тысячи рублей, принадлежит еще Валерию Стрельникову. У ООО "Лига Белых Воротничков Мск Сити" числится 11 видов деятельности, в том числе "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", "производство пищевой продукции для питания спортсменов", "торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием", "деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений" и другие.

https://1prime.ru/20241010/delo-852097840.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фнс, егрюл, ликвидация