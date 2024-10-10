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ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов

ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов - 10.10.2024, ПРАЙМ

ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сделала скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования отправлением 3 декабря 2024 года, сообщила... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:17+0300

2024-10-10T17:17+0300

2024-10-10T17:17+0300

россия

фпк

билеты

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сделала скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования отправлением 3 декабря 2024 года, сообщила компания. ФПК напоминает, что 3 декабря текущего года компании исполняется 15 лет. "В честь этого события, а также к Всероссийскому дню пассажира, который празднуется в этот же день, объявляем новую акцию для наших пассажиров. Скидка 15% будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов отправлением 3 декабря", - говорится в сообщении ФПК. Федеральная пассажирская компания создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования и начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. Компания занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

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россия, фпк, билеты