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ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов - 10.10.2024, ПРАЙМ
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ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов
ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов - 10.10.2024, ПРАЙМ
ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сделала скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования отправлением 3 декабря 2024 года, сообщила... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T17:17+0300
2024-10-10T17:17+0300
россия
фпк
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сделала скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования отправлением 3 декабря 2024 года, сообщила компания. ФПК напоминает, что 3 декабря текущего года компании исполняется 15 лет. "В честь этого события, а также к Всероссийскому дню пассажира, который празднуется в этот же день, объявляем новую акцию для наших пассажиров. Скидка 15% будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов отправлением 3 декабря", - говорится в сообщении ФПК. Федеральная пассажирская компания создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования и начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. Компания занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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россия, фпк, билеты
РОССИЯ, ФПК, билеты
17:17 10.10.2024
 
ФПК сделала скидку 15 процентов на ряд билетов в купе поездов

ФПК сделала скидку 15% на билеты в купе поездов отправлением 3 декабря

РЖД начинают продажи билетов на 2013 год: в плацкарт по ценам-2012, в купе с ростом на 5%
РЖД начинают продажи билетов на 2013 год: в плацкарт по ценам-2012, в купе с ростом на 5%
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сделала скидку 15% на билеты в купе поездов дальнего следования отправлением 3 декабря 2024 года, сообщила компания.
ФПК напоминает, что 3 декабря текущего года компании исполняется 15 лет.
"В честь этого события, а также к Всероссийскому дню пассажира, который празднуется в этот же день, объявляем новую акцию для наших пассажиров. Скидка 15% будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов отправлением 3 декабря", - говорится в сообщении ФПК.
Федеральная пассажирская компания создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования и начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. Компания занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
 
РОССИЯФПКбилеты
 
 
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