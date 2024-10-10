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"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине

"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием помощь Франции Украине в преддверии нового проекта бюджета. Об этом политик написал в своем... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:43+0300

2024-10-10T11:43+0300

2024-10-10T11:43+0300

экономика

франция

украина

помощь

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием помощь Франции Украине в преддверии нового проекта бюджета. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х."В тот самый день, когда правительство Барнье и Макрона собирается представить французам бюджет с жесткой экономией на 2025 год, согласно которому 60 миллиардов отнимаются у французов в сфере здравоохранения, из пенсий, государственных служб, а налоги повышаются", - заметил он в публикации.По словам Филиппо, выделенные Парижем средства уйдут на "коррупцию", по этой причине, необходимо остановить "безумие" в виде помощи для Киева.Владимир Зеленский планирует получить новый чек на три миллиарда евро от президента Франции Эммануэля Макрона во время их встречи в Париже. Сам Макрон, вместе с премьер-министром Франции Мишель Барнье, планирует сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году и получить еще 20 миллиардов путем повышения налогов.СМИ отмечали, что около 65 тысяч налогоплательщиков и 300 крупных компаний будут платить больше налогов в связи с этими мерами. Барнье также планирует сократить государственный долг и дефицит бюджета Франции.

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франция, украина, помощь