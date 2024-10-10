https://1prime.ru/20241010/frantsiya-852101742.html
"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине
"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием помощь Франции Украине в преддверии нового проекта бюджета. Об этом политик написал в своем... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:43+0300
2024-10-10T11:43+0300
2024-10-10T11:43+0300
экономика
франция
украина
помощь
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием помощь Франции Украине в преддверии нового проекта бюджета. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Х."В тот самый день, когда правительство Барнье и Макрона собирается представить французам бюджет с жесткой экономией на 2025 год, согласно которому 60 миллиардов отнимаются у французов в сфере здравоохранения, из пенсий, государственных служб, а налоги повышаются", - заметил он в публикации.По словам Филиппо, выделенные Парижем средства уйдут на "коррупцию", по этой причине, необходимо остановить "безумие" в виде помощи для Киева.Владимир Зеленский планирует получить новый чек на три миллиарда евро от президента Франции Эммануэля Макрона во время их встречи в Париже. Сам Макрон, вместе с премьер-министром Франции Мишель Барнье, планирует сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году и получить еще 20 миллиардов путем повышения налогов.СМИ отмечали, что около 65 тысяч налогоплательщиков и 300 крупных компаний будут платить больше налогов в связи с этими мерами. Барнье также планирует сократить государственный долг и дефицит бюджета Франции.
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852046438.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, помощь
Экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, помощь
"Больше ни единого цента". Во Франции жестко высказались о помощи Украине
Французский депутат Филиппо призвал не давать деньги Зеленскому
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием помощь Франции Украине в преддверии нового проекта бюджета. Об этом политик написал
в своем аккаунте в социальной сети Х.
"В тот самый день, когда правительство Барнье и Макрона собирается представить французам бюджет с жесткой экономией на 2025 год, согласно которому 60 миллиардов отнимаются у французов в сфере здравоохранения, из пенсий, государственных служб, а налоги повышаются", - заметил он в публикации.
По словам Филиппо, выделенные Парижем средства уйдут на "коррупцию", по этой причине, необходимо остановить "безумие" в виде помощи для Киева.
Владимир Зеленский планирует получить новый чек на три миллиарда евро от президента Франции Эммануэля Макрона во время их встречи в Париже. Сам Макрон, вместе с премьер-министром Франции Мишель Барнье, планирует сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году и получить еще 20 миллиардов путем повышения налогов.
СМИ отмечали, что около 65 тысяч налогоплательщиков и 300 крупных компаний будут платить больше налогов в связи с этими мерами. Барнье также планирует сократить государственный долг и дефицит бюджета Франции.
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000