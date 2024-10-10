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Миллер предупредил о новом ценовом шоке на рынке газа из-за действий ЕС - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Миллер предупредил о новом ценовом шоке на рынке газа из-за действий ЕС
Миллер предупредил о новом ценовом шоке на рынке газа из-за действий ЕС - 10.10.2024, ПРАЙМ
Миллер предупредил о новом ценовом шоке на рынке газа из-за действий ЕС
Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:39+0300
2024-10-10T12:58+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на европейском газовом рынке и перебои в поставках."Что будет дальше? Очень коротко. Продолжится процесс деиндустриализации Европы, это раз. Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет. И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок", - сказал Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме.Миллер также оценил состояние европейского газового рынка как плохое, отметив, что сейчас там идет искусственное разрушение спроса на газ."Плохо... То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение - это искусственное разрушение спроса на газ", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.Он отметил, что есть и более "жесткие оценки". Так, некоторые эксперты говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы. А другие утверждают, что "экономический локомотив превратился в больного человека Европы"."И, знаете, с этими словами можно согласиться", - добавил Миллер.Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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ес, газ, рынки
Энергетика, ЕС, Газ, Рынки
12:39 10.10.2024 (обновлено: 12:58 10.10.2024)
 
Миллер предупредил о новом ценовом шоке на рынке газа из-за действий ЕС

Миллер: политика ЕС на рынке газа может привести к новому ценовому шоку

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал для Европы дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также допустил новый ценовой шок на европейском газовом рынке и перебои в поставках.
"Что будет дальше? Очень коротко. Продолжится процесс деиндустриализации Европы, это раз. Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет. И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок", - сказал Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме.
Миллер также оценил состояние европейского газового рынка как плохое, отметив, что сейчас там идет искусственное разрушение спроса на газ.
"Плохо... То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение - это искусственное разрушение спроса на газ", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он отметил, что есть и более "жесткие оценки". Так, некоторые эксперты говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы. А другие утверждают, что "экономический локомотив превратился в больного человека Европы".
"И, знаете, с этими словами можно согласиться", - добавил Миллер.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
 
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