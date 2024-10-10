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США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер

США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер - 10.10.2024, ПРАЙМ

США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер

США в этом году увеличили закупку трубопроводного газа из Канады на 6%, и мало кто знает, что Штаты - импортер "голубого топлива", заявил глава компании... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T14:24+0300

2024-10-10T14:24+0300

2024-10-10T14:24+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. США в этом году увеличили закупку трубопроводного газа из Канады на 6%, и мало кто знает, что Штаты - импортер "голубого топлива", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер. "И что самое любопытное, то, что мы видим в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 6% вырос импорт Соединенных штатов Америки трубопроводного газа из Канады. Мало, кто об этом знает. Мало вообще, кто знает, что Соединенные штаты Америки являются также импортером газа и таким образом держит свой газовый баланс", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Миллер отметил, что сейчас в США происходит замедление темпов добычи газа, истощение сланцевых месторождений, снижение финансирования геологоразведки - и при этом рост внутреннего спроса. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

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сша, канада, газ