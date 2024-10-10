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США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер - 10.10.2024, ПРАЙМ
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США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер
США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер - 10.10.2024, ПРАЙМ
США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер
США в этом году увеличили закупку трубопроводного газа из Канады на 6%, и мало кто знает, что Штаты - импортер "голубого топлива", заявил глава компании... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T14:24+0300
2024-10-10T14:24+0300
энергетика
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газ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. США в этом году увеличили закупку трубопроводного газа из Канады на 6%, и мало кто знает, что Штаты - импортер "голубого топлива", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер. "И что самое любопытное, то, что мы видим в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 6% вырос импорт Соединенных штатов Америки трубопроводного газа из Канады. Мало, кто об этом знает. Мало вообще, кто знает, что Соединенные штаты Америки являются также импортером газа и таким образом держит свой газовый баланс", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Миллер отметил, что сейчас в США происходит замедление темпов добычи газа, истощение сланцевых месторождений, снижение финансирования геологоразведки - и при этом рост внутреннего спроса. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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сша, канада, газ
Энергетика, США, КАНАДА, Газ
14:24 10.10.2024
 
США увеличили импорт газа по трубе из Канады, заявил Миллер

Миллер: США в этом году увеличили импорт газа по трубе из Канады

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк%Алексей Миллер
%Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. США в этом году увеличили закупку трубопроводного газа из Канады на 6%, и мало кто знает, что Штаты - импортер "голубого топлива", заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.
"И что самое любопытное, то, что мы видим в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 6% вырос импорт Соединенных штатов Америки трубопроводного газа из Канады. Мало, кто об этом знает. Мало вообще, кто знает, что Соединенные штаты Америки являются также импортером газа и таким образом держит свой газовый баланс", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Миллер отметил, что сейчас в США происходит замедление темпов добычи газа, истощение сланцевых месторождений, снижение финансирования геологоразведки - и при этом рост внутреннего спроса.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
 
ЭнергетикаСШАКАНАДАГаз
 
 
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