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Россия вошла в тройку стран, обеспечивших рост мирового спроса на газ - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Россия вошла в тройку стран, обеспечивших рост мирового спроса на газ
Россия вошла в тройку стран, обеспечивших рост мирового спроса на газ - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку стран, обеспечивших рост мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ вырос с начала года на 60 миллиардов кубометров, и этот рост на 80% обеспечили совокупно Индия, Китай и Россия, заявил глава компании... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T14:36+0300
2024-10-10T14:36+0300
энергетика
россия
газ
спрос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ вырос с начала года на 60 миллиардов кубометров, и этот рост на 80% обеспечили совокупно Индия, Китай и Россия, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер. "За девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всемирный спрос на газ вырос на 60 миллиардов кубометров. На 80% эти 60 миллиардов прироста были сформированы тремя странами: это Китай, Индия и Россия", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Он отметил, что происходящая во всем мире цифровизация - "очень энергоемкая вещь", поэтому дальнейшее наращивание ее темпов потребует еще больше энергоресурсов. "Мы прогнозируем глобальный спрос на газ в 2050 году на уровне 5,7 триллиона кубических метров. И газ будет лидером этого энергобаланса, с (долей - ред.) 26%. Номер один", - добавил Миллер. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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россия, газ, спрос
Энергетика, РОССИЯ, Газ, спрос
14:36 10.10.2024
 
Россия вошла в тройку стран, обеспечивших рост мирового спроса на газ

Миллер: мировой рост спроса на газ обеспечили на 80% Индия, Китай и Россия

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ вырос с начала года на 60 миллиардов кубометров, и этот рост на 80% обеспечили совокупно Индия, Китай и Россия, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.
"За девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всемирный спрос на газ вырос на 60 миллиардов кубометров. На 80% эти 60 миллиардов прироста были сформированы тремя странами: это Китай, Индия и Россия", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он отметил, что происходящая во всем мире цифровизация - "очень энергоемкая вещь", поэтому дальнейшее наращивание ее темпов потребует еще больше энергоресурсов.
"Мы прогнозируем глобальный спрос на газ в 2050 году на уровне 5,7 триллиона кубических метров. И газ будет лидером этого энергобаланса, с (долей - ред.) 26%. Номер один", - добавил Миллер.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
 
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