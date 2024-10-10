https://1prime.ru/20241010/gaz-852107164.html

Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину

Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину - 10.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину

Частичное прекращение транзита российского газа по украинской территории сделало Белоруссию значимым партнером, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:38+0300

2024-10-10T15:38+0300

2024-10-10T15:39+0300

энергетика

россия

венгрия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852104162_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_cd59ddcef3ee2361866ce44072c70abc.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Частичное прекращение транзита российского газа по украинской территории сделало Белоруссию значимым партнером, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Летом мы испытали, каково это, когда соседняя страна ставит нас в трудное положение частичной остановкой транзита нефти. Это повышает значение надежности остальных транзитных стран", - подчеркнул дипломат в социальной сети, добавив, что Белоруссия является ключевым и надежным транзитным партнером Венгрии.Сийярто также оценил опыт российских и белорусских специалистов, который успешно применяется для строительства новых блоков АЭС в Пакше.

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, газ