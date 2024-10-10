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Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину
Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину - 10.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину
Частичное прекращение транзита российского газа по украинской территории сделало Белоруссию значимым партнером, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:38+0300
2024-10-10T15:38+0300
2024-10-10T15:39+0300
энергетика
россия
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газ
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Частичное прекращение транзита российского газа по украинской территории сделало Белоруссию значимым партнером, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Летом мы испытали, каково это, когда соседняя страна ставит нас в трудное положение частичной остановкой транзита нефти. Это повышает значение надежности остальных транзитных стран", - подчеркнул дипломат в социальной сети, добавив, что Белоруссия является ключевым и надежным транзитным партнером Венгрии.Сийярто также оценил опыт российских и белорусских специалистов, который успешно применяется для строительства новых блоков АЭС в Пакше.
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россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину
Сийярто: остановка транзита нефти Киевом повысила важность Белоруссии для Венгрии
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Частичное прекращение транзита российского газа по украинской территории сделало Белоруссию значимым партнером, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Летом мы испытали, каково это, когда соседняя страна ставит нас в трудное положение частичной остановкой транзита нефти. Это повышает значение надежности остальных транзитных стран", - подчеркнул дипломат в социальной сети, добавив, что Белоруссия является ключевым и надежным транзитным партнером Венгрии.
Сийярто также оценил опыт российских и белорусских специалистов, который успешно применяется для строительства новых блоков АЭС в Пакше.