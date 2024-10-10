https://1prime.ru/20241010/gaz-852114474.html

Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 453 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 453 долларов за тысячу кубов - 10.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 453 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 4% - до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 4% - до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 435,1 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в четверг составил 431 доллар (-0,8%), ценовой максимум – 455,7 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 452,8 доллара (+4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

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европа, газ, биржа ice