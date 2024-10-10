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"Газпром" и CNPC изменили условия договора по "дальневосточному" маршруту
"Газпром" и CNPC изменили условия договора по "дальневосточному" маршруту - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" и CNPC изменили условия договора по "дальневосточному" маршруту
"Газпром" и китайская CNPC подписали Координационное соглашение – приложение к договору по "дальневосточному" маршруту, сообщил "Газпром". | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:08+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC подписали Координационное соглашение – приложение к договору по "дальневосточному" маршруту, сообщил "Газпром". "Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума – 2024 ПАО "Газпром" и китайская компания CNPC подписали координационное соглашение – приложение к долгосрочному договору купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что документ, в частности, регулирует взаимодействие сторон при эксплуатации смежных газопроводных систем при осуществлении будущих поставок российского газа в Китай. Соглашение подписано в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту подписан в феврале 2022 года. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, CNPC
"Газпром" и CNPC изменили условия договора по "дальневосточному" маршруту
"Газпром" и CNPC подписали приложение к договору по "дальневосточному" маршруту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC подписали Координационное соглашение – приложение к договору по "дальневосточному" маршруту, сообщил "Газпром".
"Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума – 2024 ПАО "Газпром" и китайская компания CNPC подписали координационное соглашение – приложение к долгосрочному договору купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что документ, в частности, регулирует взаимодействие сторон при эксплуатации смежных газопроводных систем при осуществлении будущих поставок российского газа в Китай.
Соглашение подписано в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
Долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту подписан в феврале 2022 года. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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