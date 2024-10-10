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"Газпром" расширил сотрудничество с российскими промпредприятиями - 10.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" расширил сотрудничество с российскими промпредприятиями
"Газпром" расширил сотрудничество с российскими промпредприятиями - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" расширил сотрудничество с российскими промпредприятиями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал документы по расширению сотрудничества с... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:19+0300
2024-10-10T18:19+0300
энергетика
россия
энергетика рф
газпром
промпредприятия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал документы по расширению сотрудничества с российскими промышленными предприятиями, сообщила компания. "Газпром" и Ярославская область подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции региональных производителей в интересах компании", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что это первый подобный документ между компанией и регионом. Он рассчитан на 2024–2027 годы. Также Меморандум о сотрудничестве подписали "Газпром" и "Апатит". "Компании заинтересованы в развитии длительных партнерских отношений при поставках серы производства группы "Газпром" на перерабатывающие мощности АО "Апатит", – отмечается в сообщении. Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве также подписали "Газпром" и "ОДК". Стороны будут работать над организацией серийного производства, обслуживания и ремонта отечественных газотурбинных двигателей серии "АЛ". Образец двигателя АЛ-41СТ-25 представлен на площадке ПМГФ-2024. Также на площадке ПМГФ–2024 "Газпром" и "Вертолеты России" представили вертолет бизнес-класса для перевозки до 10 пассажиров на дальние расстояния – более 800 км. Модификация выполнена на базе вертолета отечественного производства Ми-171А3. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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россия, энергетика рф, газпром, промпредприятия
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, Газпром, промпредприятия
18:19 10.10.2024
 
"Газпром" расширил сотрудничество с российскими промпредприятиями

"Газпром" подписал документы по расширению сотрудничества с промпредприятиями

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип энергохолдинга "Газпром"
Логотип энергохолдинга Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ) подписал документы по расширению сотрудничества с российскими промышленными предприятиями, сообщила компания.
"Газпром" и Ярославская область подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции региональных производителей в интересах компании", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что это первый подобный документ между компанией и регионом. Он рассчитан на 2024–2027 годы.
Также Меморандум о сотрудничестве подписали "Газпром" и "Апатит". "Компании заинтересованы в развитии длительных партнерских отношений при поставках серы производства группы "Газпром" на перерабатывающие мощности АО "Апатит", – отмечается в сообщении.
Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве также подписали "Газпром" и "ОДК". Стороны будут работать над организацией серийного производства, обслуживания и ремонта отечественных газотурбинных двигателей серии "АЛ". Образец двигателя АЛ-41СТ-25 представлен на площадке ПМГФ-2024.
Также на площадке ПМГФ–2024 "Газпром" и "Вертолеты России" представили вертолет бизнес-класса для перевозки до 10 пассажиров на дальние расстояния – более 800 км. Модификация выполнена на базе вертолета отечественного производства Ми-171А3.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
"Газпром" и CNPC изменили условия договора по "дальневосточному" маршруту
18:08
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергетика РФГазпромпромпредприятия
 
 
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