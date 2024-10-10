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В Минфине доложили о перекосах в системе госзакупок России

В Минфине доложили о перекосах в системе госзакупок России - 10.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине доложили о перекосах в системе госзакупок России

Российская система госзакупок за последние 5 лет в условиях минувшего ковида и существующих санкций не испытывает масштабных перекосов, превращая бюджетные... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T13:36+0300

2024-10-10T13:36+0300

2024-10-10T13:38+0300

минфин

госзакупки

россия

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СОЧИ, 10 окт - ПРАЙМ. Российская система госзакупок за последние 5 лет в условиях минувшего ковида и существующих санкций не испытывает масштабных перекосов, превращая бюджетные деньги в товары и услуги, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров. По его словам, упрощение правил закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд не привели к выраженному росту конкуренции, при этом помогли сохранить устоявшиеся экономические позиции во время эпидемии коронавируса и существующих санкций. "Эти меры не привели за последние 5 лет к какому-то существенному росту конкуренции. Если бы их не было, все гораздо хуже было бы в условиях ковида, санкций. Система закупок последние 5 лет - они это подтвердили - справляется с самыми невообразимыми вызовами и успешно превращает бюджетные деньги в товары и услуги. О каких-то масштабных перекосах речи не идет", - сказал Лавров в ходе своего выступления на III Всероссийской конференции в сфере закупок "ФАС про Госзаказ". В целом вопрос о приостановке или продлении введенных ранее норм для участников госзакупок, упрощающих процедуру регистрации в рамках закона о контрактной системе в сфере закупок, пока остается открытым, нередко его актуальность зависит от аудитории, считает Лавров. Всероссийская конференция в сфере закупок "ФАС про Госзаказ" проходит в Сочи до 11 октября. Это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, которое проводится по инициативе антимонопольного регулятора. Организатором конференции является ФБУ "Информационно-технический центр ФАС России". В этом году в конференции участвуют более 70 регионов и свыше 30 представителей органов исполнительной власти.

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минфин, госзакупки, россия