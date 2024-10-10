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Инвесторы начали опасаться допналогов при замещении еврооблигаций
Инвесторы начали опасаться допналогов при замещении еврооблигаций - 10.10.2024, ПРАЙМ
Инвесторы начали опасаться допналогов при замещении еврооблигаций
Инвесторы в евробонды РФ просят уравнять их с владельцами корпоративных еврооблигаций в фискальном отношении и обеспечить "справедливые налоговые условия... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T14:19+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инвесторы в евробонды РФ просят уравнять их с владельцами корпоративных еврооблигаций в фискальном отношении и обеспечить "справедливые налоговые условия замещения", говорится в заявлении Ассоциации владельцев облигаций. "В настоящее время в Ассоциацию поступают обращения частных инвесторов – владельцев еврооблигаций Российской Федерации, обеспокоенных значительным увеличением налоговых обязательств, возникающим в рамках процедуры их замещения", - говорится в заявлении ассоциации. "Владельцы замещаемых еврооблигаций Российской Федерации столкнутся с необходимостью уплаты НДФЛ в случаях, когда курс иностранной валюты на дату приобретения ценной бумаги был меньше, чем курс на дату замещения (налог с виртуального дохода в виде курсовой разницы). Кроме того, долгосрочные инвесторы будут лишены льготы, возникшей в связи с длительным сроком владения облигациями", - отмечают там же. Подобная ситуация ставит граждан, вложивших свои сбережения в ценные бумаги Российской Федерации, в неравное положение по сравнению с инвесторами в корпоративные еврооблигации, считает ассоциация. При этом они обращают внимание, что налоговое законодательство России основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения, когда налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер, а дифференциация налоговых ставок и налоговых льгот не допускается. "С учетом вышеуказанного просим оценить достаточность текущего правового регулирования в сфере налогообложения процедуры замещения еврооблигаций Российской Федерации и при наличии оснований обеспечить справедливые налоговые условия замещения ценных бумаг Российской Федерации", - сказано в заявлении ассоциации.
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россия, инвесторы
Экономика, РОССИЯ, инвесторы
Инвесторы начали опасаться допналогов при замещении еврооблигаций
Инвесторы в России опасаются дополнительных налогов при замещении еврооблигаций
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инвесторы в евробонды РФ просят уравнять их с владельцами корпоративных еврооблигаций в фискальном отношении и обеспечить "справедливые налоговые условия замещения", говорится в заявлении Ассоциации владельцев облигаций.
"В настоящее время в Ассоциацию поступают обращения частных инвесторов – владельцев еврооблигаций Российской Федерации, обеспокоенных значительным увеличением налоговых обязательств, возникающим в рамках процедуры их замещения", - говорится в заявлении ассоциации.
"Владельцы замещаемых еврооблигаций Российской Федерации столкнутся с необходимостью уплаты НДФЛ в случаях, когда курс иностранной валюты на дату приобретения ценной бумаги был меньше, чем курс на дату замещения (налог с виртуального дохода в виде курсовой разницы). Кроме того, долгосрочные инвесторы будут лишены льготы, возникшей в связи с длительным сроком владения облигациями", - отмечают там же.
Подобная ситуация ставит граждан, вложивших свои сбережения в ценные бумаги Российской Федерации, в неравное положение по сравнению с инвесторами в корпоративные еврооблигации, считает ассоциация.
При этом они обращают внимание, что налоговое законодательство России основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения, когда налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер, а дифференциация налоговых ставок и налоговых льгот не допускается.
"С учетом вышеуказанного просим оценить достаточность текущего правового регулирования в сфере налогообложения процедуры замещения еврооблигаций Российской Федерации и при наличии оснований обеспечить справедливые налоговые условия замещения ценных бумаг Российской Федерации", - сказано в заявлении ассоциации.