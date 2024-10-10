Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке - 10.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241010/ipoteka-852098344.html
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке
"Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, сообщили журналистам в "Дом.РФ". | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:46+0300
2024-10-10T09:47+0300
дом.рф
ипотека
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, сообщили журналистам в "Дом.РФ". "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на общую сумму 140,1 миллиарда рублей. Объем лимита, который участники могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита", - рассказала управляющий директор "Дом.РФ" Светлана Некрасова. По ее словам, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-Банк - 33,3 миллиарда рублей. Также лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, АО "Тинькофф Банк" и другие. Ранее в Минфине России заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения".
https://1prime.ru/20241010/turtsiya-852097337.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дом.рф, ипотека, россия
Дом.РФ, ипотека, РОССИЯ
09:46 10.10.2024 (обновлено: 09:47 10.10.2024)
 
"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке

"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке на 140 млрд рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, сообщили журналистам в "Дом.РФ".
"Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на общую сумму 140,1 миллиарда рублей. Объем лимита, который участники могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита", - рассказала управляющий директор "Дом.РФ" Светлана Некрасова.
По ее словам, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-Банк - 33,3 миллиарда рублей. Также лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, АО "Тинькофф Банк" и другие.
Ранее в Минфине России заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения".
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
В Турции призвали создать с Москвой общий банк
09:09
 
Дом.РФипотекаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала