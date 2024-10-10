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"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке

"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" перераспределил лимиты по семейной ипотеке

"Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, сообщили журналистам в "Дом.РФ". | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:46+0300

2024-10-10T09:46+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, сообщили журналистам в "Дом.РФ". "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на общую сумму 140,1 миллиарда рублей. Объем лимита, который участники могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита", - рассказала управляющий директор "Дом.РФ" Светлана Некрасова. По ее словам, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-Банк - 33,3 миллиарда рублей. Также лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, АО "Тинькофф Банк" и другие. Ранее в Минфине России заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения".

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