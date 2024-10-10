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ЦБ временно отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке - 10.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241010/ipoteka-852113204.html
ЦБ временно отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
ЦБ временно отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке - 10.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ временно отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:17+0300
2024-10-10T19:33+0300
экономика
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе, сообщил регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка", - говорится в сообщении.Такое решение, как указывает ЦБ, позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками - хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья."Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе", - добавил регулятор.Отменяя ограничение для банков, ЦБ отметил, что риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками."Для прочих продуктов кредитных организаций и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов ограничение ПСК сохраняется", - подчеркнул регулятор.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
19:17 10.10.2024 (обновлено: 19:33 10.10.2024)
 
ЦБ временно отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 г

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе, сообщил регулятор.
"Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка", - говорится в сообщении.
Такое решение, как указывает ЦБ, позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками - хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья.
"Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе", - добавил регулятор.
Отменяя ограничение для банков, ЦБ отметил, что риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками.
"Для прочих продуктов кредитных организаций и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов ограничение ПСК сохраняется", - подчеркнул регулятор.
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