https://1prime.ru/20241010/ipoteka-852114015.html

СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке"

СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке" - 10.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке"

Банк "Дом.РФ", Абсолют-банк и Новикомбанк не планируют повышать размер первоначального взноса и менять условия выдачи по льготной программе "Семейная ипотека",... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T19:59+0300

2024-10-10T19:59+0300

2024-10-10T19:59+0300

экономика

россия

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семейная ипотека

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ", Абсолют-банк и Новикомбанк не планируют повышать размер первоначального взноса и менять условия выдачи по льготной программе "Семейная ипотека", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее в четверг в колл-центре Альфа-банка РИА Новости сообщили, что банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%. В сентябре ВТБ сообщал об увеличении первоначального взноса по "Семейной ипотеке" до 50,1% в связи с сокращением лимитов на рынке. В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что банк не планирует пересматривать условия кредитования по "Семейной ипотеке" и не планирует повышать размер первоначального взноса. "Все действующие условия сохраняются без изменений", - сообщили в банке. В Абсолют-банке добавили, что лимиты на выплату семейной ипотеки у банка не были пересмотрены. Действующего лимита при сохранении текущего спроса на программу хватит на 2-3 месяца, пояснили в пресс-службе. В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что у банка достаточно лимитов по "Семейной ипотеке", их хватит до конца года. У банка нет планов менять условия для получения "Семейной ипотеки" или повышать размер первоначального взноса. В пресс-службе банка "Дом.РФ" заявили, что банк выдает кредиты по "Семейной ипотеке" в штатном режиме. "Условия кредитования по программе не менялись, в том числе по размеру первоначального взноса. На данный момент изменения не планируются", - уточнили в пресс-службе банка. В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.

https://1prime.ru/20241010/ipoteka-852113204.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, семейная ипотека