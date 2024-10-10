Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241010/ipoteka-852114015.html
СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке"
СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке" - 10.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке"
Банк "Дом.РФ", Абсолют-банк и Новикомбанк не планируют повышать размер первоначального взноса и менять условия выдачи по льготной программе "Семейная ипотека",... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:59+0300
2024-10-10T19:59+0300
экономика
россия
банки
семейная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ", Абсолют-банк и Новикомбанк не планируют повышать размер первоначального взноса и менять условия выдачи по льготной программе "Семейная ипотека", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее в четверг в колл-центре Альфа-банка РИА Новости сообщили, что банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%. В сентябре ВТБ сообщал об увеличении первоначального взноса по "Семейной ипотеке" до 50,1% в связи с сокращением лимитов на рынке. В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что банк не планирует пересматривать условия кредитования по "Семейной ипотеке" и не планирует повышать размер первоначального взноса. "Все действующие условия сохраняются без изменений", - сообщили в банке. В Абсолют-банке добавили, что лимиты на выплату семейной ипотеки у банка не были пересмотрены. Действующего лимита при сохранении текущего спроса на программу хватит на 2-3 месяца, пояснили в пресс-службе. В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что у банка достаточно лимитов по "Семейной ипотеке", их хватит до конца года. У банка нет планов менять условия для получения "Семейной ипотеки" или повышать размер первоначального взноса. В пресс-службе банка "Дом.РФ" заявили, что банк выдает кредиты по "Семейной ипотеке" в штатном режиме. "Условия кредитования по программе не менялись, в том числе по размеру первоначального взноса. На данный момент изменения не планируются", - уточнили в пресс-службе банка. В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
https://1prime.ru/20241010/ipoteka-852113204.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_39f4fb250ea6ab0f9b9e4aad89403820.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, семейная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Банки, семейная ипотека
19:59 10.10.2024
 
СМИ узнали, какие банки не планируют менять условия по "Семейной ипотеке"

РИА Новости: ряд банков не планируют менять условия по "Семейной ипотеке"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ", Абсолют-банк и Новикомбанк не планируют повышать размер первоначального взноса и менять условия выдачи по льготной программе "Семейная ипотека", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Ранее в четверг в колл-центре Альфа-банка РИА Новости сообщили, что банк с 11 октября поднимет первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%. В сентябре ВТБ сообщал об увеличении первоначального взноса по "Семейной ипотеке" до 50,1% в связи с сокращением лимитов на рынке.
В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что банк не планирует пересматривать условия кредитования по "Семейной ипотеке" и не планирует повышать размер первоначального взноса. "Все действующие условия сохраняются без изменений", - сообщили в банке.
В Абсолют-банке добавили, что лимиты на выплату семейной ипотеки у банка не были пересмотрены. Действующего лимита при сохранении текущего спроса на программу хватит на 2-3 месяца, пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что у банка достаточно лимитов по "Семейной ипотеке", их хватит до конца года. У банка нет планов менять условия для получения "Семейной ипотеки" или повышать размер первоначального взноса.
В пресс-службе банка "Дом.РФ" заявили, что банк выдает кредиты по "Семейной ипотеке" в штатном режиме. "Условия кредитования по программе не менялись, в том числе по размеру первоначального взноса. На данный момент изменения не планируются", - уточнили в пресс-службе банка.
В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
ЦБ временно отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке
19:17
 
ЭкономикаРОССИЯБанкисемейная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала