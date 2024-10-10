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Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову
Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову - 10.10.2024, ПРАЙМ
Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову
Московский городской суд признал законным продление до декабря срока ареста экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, который обвиняется во взяточничестве. Об... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T17:40+0300
2024-10-10T17:40+0300
2024-10-10T17:40+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Московский городской суд признал законным продление до декабря срока ареста экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Отмечается, что суд "отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение о продлении меры пресечения". Кроме того, судьи оставили под арестом его предполагаемого соучастника — бизнесмена Сергея Бородина. Согласно версии следователей, Иванов, курировавший в Министерстве обороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет получение Иванову взяток на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, согласно версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, которые связаны с ремонтом и реконструкцией здания.
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Происшествия, РОССИЯ, суд, Тимур Иванов, арест, СИЗО
Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову
Суд до декабря оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Московский городской суд признал законным продление до декабря срока ареста экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Отмечается, что суд "отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным решение о продлении меры пресечения".
Кроме того, судьи оставили под арестом его предполагаемого соучастника — бизнесмена Сергея Бородина.
Согласно версии следователей, Иванов, курировавший в Министерстве обороны РФ работу военно-строительного комплекса, а также его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет получение Иванову взяток на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, согласно версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, которые связаны с ремонтом и реконструкцией здания.
Замглавы МО Иванову предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиардов рублей