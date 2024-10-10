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Ритейлеры разошлись с ФАС в вопросе наценки на хлеб, заявили в АКОРТ - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ритейлеры разошлись с ФАС в вопросе наценки на хлеб, заявили в АКОРТ
Ритейлеры разошлись с ФАС в вопросе наценки на хлеб, заявили в АКОРТ - 10.10.2024, ПРАЙМ
Ритейлеры разошлись с ФАС в вопросе наценки на хлеб, заявили в АКОРТ
Ритейлеры разошлись с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по поводу наценки на хлеб, не знают о методике мониторинга, на которую ссылается служба,... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T20:25+0300
2024-10-10T20:25+0300
экономика
россия
фас рф
акорт
цены
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ритейлеры разошлись с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по поводу наценки на хлеб, не знают о методике мониторинга, на которую ссылается служба, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил журналистам, что служба провела анализ в торговых сетях, который показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая величина, ведомство продолжает мониторинговую работу. "Мы не осведомлены о методике измерения, на которую ссылается Федеральная антимонопольная служба, поэтому не можем подтвердить корректность результатов исследования. В том числе, не известно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации", - сказал он. По его словам, торговые сети - члены АКОРТ - по-прежнему выполняют свои социальные обязательства, удерживая минимальные наценки на все виды социально значимых продуктов, в том числе хлеб, и обеспечивая их постоянную доступность на полках. Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба "первой цены" с начала 2024 года находится в пределах 4-10%, ржаного хлеба - 12-13%, добавил он. Караваев пояснил, что более высокая наценка действует на более дорогую продукцию, например, на премиальные виды безглютенового хлеба или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками. Она позволяет торговым сетям компенсировать низкие наценки на базовые категории хлеба "первой цены", которые не покрывают операционных затрат торговой сети на их реализацию. Он отметил, что такое динамическое ценообразование позволяет удерживать минимальные цены на хлеб в торговых сетях значительно ниже средних по стране. Так, минимальная стоимость килограмма пшеничного хлеба в торговых сетях по данным на начало октября составляет 57,7 рубля, что на 40% ниже средней цены по стране, а по данным Росстата - 101,4 рубля. Стоимость ржаного хлеба "первой цены" в сетевой рознице - 52,8 рублей за килограмм - на 47% ниже цен, зафиксированных Росстатом в различных форматах торговли, добавил председатель. "Кроме того, наценка торговых сетей не является причиной роста цен на хлеб - динамика розничных цен отражает повышение цен от производителей. За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25%, на ржаной - на 27%, что не могло не отразиться на розничных ценах", - подытожил Караваев.
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россия, фас рф, акорт, цены, стоимость хлеба
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, АКОРТ, цены, стоимость хлеба
20:25 10.10.2024
 
Ритейлеры разошлись с ФАС в вопросе наценки на хлеб, заявили в АКОРТ

АКОРТ: крупные ритейлеры разошлись с ФАС по поводу наценки на хлеб

© РИА Новости . С. Лидов | Перейти в медиабанкХлеб
Хлеб - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . С. Лидов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ритейлеры разошлись с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по поводу наценки на хлеб, не знают о методике мониторинга, на которую ссылается служба, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил журналистам, что служба провела анализ в торговых сетях, который показал, что средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, это большая величина, ведомство продолжает мониторинговую работу.
"Мы не осведомлены о методике измерения, на которую ссылается Федеральная антимонопольная служба, поэтому не можем подтвердить корректность результатов исследования. В том числе, не известно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации", - сказал он.
По его словам, торговые сети - члены АКОРТ - по-прежнему выполняют свои социальные обязательства, удерживая минимальные наценки на все виды социально значимых продуктов, в том числе хлеб, и обеспечивая их постоянную доступность на полках. Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба "первой цены" с начала 2024 года находится в пределах 4-10%, ржаного хлеба - 12-13%, добавил он.
Караваев пояснил, что более высокая наценка действует на более дорогую продукцию, например, на премиальные виды безглютенового хлеба или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками. Она позволяет торговым сетям компенсировать низкие наценки на базовые категории хлеба "первой цены", которые не покрывают операционных затрат торговой сети на их реализацию.
Он отметил, что такое динамическое ценообразование позволяет удерживать минимальные цены на хлеб в торговых сетях значительно ниже средних по стране. Так, минимальная стоимость килограмма пшеничного хлеба в торговых сетях по данным на начало октября составляет 57,7 рубля, что на 40% ниже средней цены по стране, а по данным Росстата - 101,4 рубля. Стоимость ржаного хлеба "первой цены" в сетевой рознице - 52,8 рублей за килограмм - на 47% ниже цен, зафиксированных Росстатом в различных форматах торговли, добавил председатель.
"Кроме того, наценка торговых сетей не является причиной роста цен на хлеб - динамика розничных цен отражает повышение цен от производителей. За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25%, на ржаной - на 27%, что не могло не отразиться на розничных ценах", - подытожил Караваев.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФАКОРТценыстоимость хлеба
 
 
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