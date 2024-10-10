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ЦБ намерен бороться с попытками брокеров "прилепить" к себе клиента

ЦБ намерен бороться с попытками брокеров "прилепить" к себе клиента - 10.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен бороться с попытками брокеров "прилепить" к себе клиента

Банк России будет бороться с попытками профессиональных участников рынка ценных бумаг "прилепить" к себе клиента, заявил заместитель председателя регулятора... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:46+0300

2024-10-10T11:46+0300

2024-10-10T11:46+0300

банк россии

брокерское обслуживание

рынок ценных бумаг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России будет бороться с попытками профессиональных участников рынка ценных бумаг "прилепить" к себе клиента, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. "Важный аспект, который начинает складываться с учетом обострения конкуренции между всеми участниками, - это попытки "прилепить" к себе клиента. И не только тем, что ему очень-очень нравится, но и тем, что ему тяжело уйти", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. "Здесь, прежде всего, мы видим то, что происходит с переходами от депозитария к депозитарию, если я попал в определенную группу. Отчасти этому способствует несколько архаично настроенный процесс, в том числе нами, и мы безусловно будем его перестраивать", - продолжил он. "Совершенно точно, во что мы пойдем, - это отказ от встречного поручения, потому что это рудимент совершенно ненужный. Но, скорее всего, нам придется двинуться дальше, а именно в определенной степени стандартизировать этот процесс до разумных пределов", - отметил он. По его словам, регулятор будет обсуждать это с участниками рынка. "Мы будем это с вами безусловно обсуждать, но если мы будем видеть, что даже это будет приводить к блокировке клиента через комиссии, нам и на этот вопрос нужно будет отвечать. Мы проходили этот путь в банковском секторе, очень не хочется выходить на такое же решение. Мне кажется, эти барьеры должны быть сняты максимально цивилизованным способом", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брокерское обслуживание, рынок ценных бумаг