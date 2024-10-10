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Конференция "Технологии добра" пройдет 29 ноября в технопарке "Сколково"
Конференция "Технологии добра" пройдет 29 ноября в технопарке "Сколково" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Конференция "Технологии добра" пройдет 29 ноября в технопарке "Сколково"
Совкомбанк и фонд "Сколково" (Sk Финтех Хаб) 29 ноября проведут в Технопарке "Сколково" и онлайн конференцию "Технологии добра", посвященную современным вызовам | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:32+0300
2024-10-10T19:32+0300
2024-10-10T19:32+0300
россия
сколково
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Совкомбанк и фонд "Сколково" (Sk Финтех Хаб) 29 ноября проведут в Технопарке "Сколково" и онлайн конференцию "Технологии добра", посвященную современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка. Как отмечается в сообщении, на конференции выступят более 30 спикеров из крупнейших российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств. В формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий участники смогут обсудить подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас, а также обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты. Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора. Участие в конференции бесплатное, регистрация обязательна. "Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со “Сколково” мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте “Технологии добра” мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам", - заявил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. По словам Павла Новикова, управляющего директора Фонда "Сколково", "“Совкомбанк” и “Сколково” — партнеры-основатели проекта федерального масштаба “Технологии добра”. "Нам удалось найти уникальный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей. На предстоящей конференции “Технологии добра” в “Сколково” будут представлены решения по дальнейшему развитию технологий для НКО — мы в том числе расскажем о нашем новом направление Sk Филтех Хаб, которое объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты", - пояснил Новиков. Подробнее про конференцию можно посмотреть здесь.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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россия, сколково
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Совкомбанк и фонд "Сколково" (Sk Финтех Хаб) 29 ноября проведут в Технопарке "Сколково" и онлайн конференцию "Технологии добра", посвященную современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
Как отмечается в сообщении, на конференции выступят более 30 спикеров из крупнейших российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств.
В формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий участники смогут обсудить подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас, а также обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты.
Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора.
Участие в конференции бесплатное, регистрация обязательна.
"Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со “Сколково” мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте “Технологии добра” мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам", - заявил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
По словам Павла Новикова, управляющего директора Фонда "Сколково", "“Совкомбанк” и “Сколково” — партнеры-основатели проекта федерального масштаба “Технологии добра”.
"Нам удалось найти уникальный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей. На предстоящей конференции “Технологии добра” в “Сколково” будут представлены решения по дальнейшему развитию технологий для НКО — мы в том числе расскажем о нашем новом направление Sk Филтех Хаб, которое объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты", - пояснил Новиков.
Подробнее про конференцию можно посмотреть здесь
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