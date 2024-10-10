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Миллер указал на сильное влияние спекулянтов на газовые котировки в Европе

Миллер указал на сильное влияние спекулянтов на газовые котировки в Европе - 10.10.2024, ПРАЙМ

Миллер указал на сильное влияние спекулянтов на газовые котировки в Европе

Европейские инвестиционные фонды, владея 25 миллиардами кубометров газа, или четвертью запасов в подземных хранилищах Европы, спекулируют на газовом рынке... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:17+0300

2024-10-10T16:17+0300

2024-10-10T16:17+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Европейские инвестиционные фонды, владея 25 миллиардами кубометров газа, или четвертью запасов в подземных хранилищах Европы, спекулируют на газовом рынке региона, чем оказывают сильное влияние на цены и их волатильность, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, в последнее время на европейском рынке газа изменился механизм формирования цен: произошел отказ от долгосрочных контрактов по предсказуемым ценам в пользу нового игрока, "имя этому игроку - спекулятивный капитал". "На сегодняшний день европейские инвестиционные фонды держат в отдельных позициях объемы в масштабе 25 миллиардов кубометров газа, что соответствует одной четвертой всего газа, который закачен в подземные хранилища Евросоюза. Но это не конечный потребитель, это спекулятивный игрок, и мы видим уже просто очень яркие ситуации, которые говорят, что этот игрок оказывает очень сильное влияние на формирование цен и на высокую волатильность", - сказал Миллер на Петербургском международном газовом форуме. В качестве примера он привел недавнюю ситуацию, не уточняя участников сделки. "Появляется информация о том, что заключён большой контракт, очень большой, большие объемы. Информация, которая появляется на рынке, где теперь такой серьезный игрок, приводит движение цен на рынке такое, что до этого мы никогда не фиксировали. За 21 минуту цены на газ взлетают на 12%. Что происходит на следующий день? Открытие сессии следующего дня - и цены возвращаются к прежнему уровню. Почему? Потому что следует опровержение о том, что такая сделка состоялась и что она есть", - рассказал глава "Газпрома", напомнив, что спекулянты зарабатывают не только на росте цен, но и на их падении. Миллер продолжил, что фундаментальные факторы на газовом рынке Европы способствуют понижению котировок, но они наоборот растут. Так, в августе-сентябре цены в Европе составляли 370-460 долларов за тысячу кубометров, а средняя годовая цена складывается к концу 2024 года в 2 раза выше, чем за период 2016-2020 годов, отметил Миллер. Волатильность цен на газ в течение дневной торговой сессии до 2020 года, по его словам, составляла около 5%, в период COVID - 10%, а после падения поставок газа из России в Европу - возросла до 15%. "То есть мы фиксируем очень высокую волатильность, высокий уровень цен и фиксируем, что появились новые игроки, традиционные механизмы, которые давали стабильность, предсказуемость и экономическую эффективность для промышленности, ушли, и ситуация характеризуется очень-очень высокой степенью неопределённости", - заключил он.

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россия, алексей миллер, европа, газ